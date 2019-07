En la década de los años 80, el profesor de la Universidad de Texas Tech, Tom Lehman, estaba realizando una investigación sobre las capas de roca en Rattle Snake Mountain y descubrió unos huesos muy deteriorados. Con la ayuda de otros miembros de la Universidad de Texas (Austin) los recolectaron, pero algunos estaban pegados, por lo que fue imposible estudiarlos.

Una posterior investigación realizada en la década de los 90 reveló una cresta nasal arqueada que se consideraba un carácter distintivo del hadrosáurido Gryposaurus. Al mismo tiempo, se observó una peculiar morfología de la mandíbula inferior. Sin embargo, el espécimen pasó varios años esperando una descripción completa y no fue hasta un análisis reciente que los investigadores se dieron cuenta de que el espécimen era más primitivo que Gryposaurus y que los dos grupos principales de dinosaurios 'pico de pato'.

“Este nuevo animal es uno de los hadrosauridos más primitivos conocidos y, por lo tanto, puede ayudarnos a comprender cómo y por qué evolucionó la ornamentación en sus cabezas, así como desde dónde evolucionó y emigró el grupo inicialmente”, dice el autor principal, Albert Prieto-Márquez del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP). “Su existencia da soporte a la cada vez más popular hipótesis, todavía no confirmada, de que el grupo apareció en la zona sureste de los Estados Unidos” .

Los dinosaurios 'pico de pato', conocidos científicamente como hadrosáuridos, fueron los dinosaurios herbívoros más comunes al final del Mesozoico. Todos tenían un hocico de aspecto similar, con una parte frontal de las mandíbulas en forma de “U” que sostenía un pico ahuecado que usaban para cortar las plantas de las que se alimentaban.

Aunque el pico de algunas especies de hadrosáuridos es más ancho que en otras, no se observan diferencias significativas por lo que los investigadores creían que la forma de alimentarse era parecida en todas ellas. Hasta que se encontró Aquilarhinus. Sus mandíbulas presentan una peculiar forma “W” , creando una cuchara ancha y aplanada en su base.

El origen de la cresta

Esta morfología particular nos permite imaginar a este dinosaurio hace unos 80 millones de años paleando sedimentos húmedos para recoger las plantas acuáticas de las marismas de un antiguo delta, donde hoy se encuentra el desierto de Chihuahua. Cuando el dinosaurio murió, algunos de sus huesos fueron transportados río abajo por la marea y quedando escondidos entre la vegetación. El flujo diario de la marea los fue cubriendo y permitió su fosilización.

Al analizar la mandíbula y otras características del espécimen los investigadores vieron que no encajan con la de los saurolófidos, el grupo principal de dinosaurios 'pico de pato'. Aquilarhinus es más primitivo que este grupo, lo que sugiere que podría haber existido un mayor número de linajes que los reconocidos actualmente y que se desarrollaron antes de que se produjese la gran radiación que dio lugar a la increíble variedad de formas de sus crestas (sin adornos, sólidas, huecas...) que se observa en este grupo.

Mientras que la mayoría de los saurolófidos tenían crestas craneales óseas de muchas formas y tamaños diferentes, la de Aquilarhinus era simple, con forma de joroba. La presencia de esta cresta sólida más allá de las que aparecieron durante la gran radiación de los hadrosáuridos apoya la hipótesis que todas las crestas derivan de un ancestro común que tenia una cresta muy simple.

Cuerpo de 'Aquilarhinus'. / ICRA Art Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Referencia bibliográfica:

Albert Prieto-Márquez, Jonathan R. Wagner & Thomas Lehman (2019): "An unusual ‘shovel-billed’ dinosaur with trophic specializations from the early Campanian of Trans-Pecos Texas, and the ancestral hadrosaurian crest" Journal of Systematic Palaeontology, DOI:10.1080/14772019.2019.1625078