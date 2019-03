Unas huellas humanas descubiertas en Canadá datan de hace 13.000 años

Durante la última Edad de Hielo (que terminó hace 11.700 años), los humanos se trasladaron a las Américas desde Asia a través de lo que entonces era un puente terrestre hacia América del Norte, según los datos aportados por diferentes estudios. De esta forma, llegarían a lo que ahora es la costa oeste de Columbia Británica, Canadá, así como a las regiones costeras del sur.

Actualmente, la costa pacífica de Canadá está en gran parte cubierta por un denso bosque y solo se puede acceder por barco, lo que dificulta la búsqueda de evidencias arqueológicas que puedan respaldar esta hipótesis.

Un grupo de investigadores, liderados por el Instituto Hakai y la Universidad de Victoria, Canadá, excavó sedimentos de playa de la zona intermareal –litoral entre las máximas y mínimas mareas– en la costa de Calvert Island, en Columbia Británica, donde el nivel del mar estaba al final de la última Edad de Hielo dos o tres metros más bajo que hoy en día.

Los científicos descubrieron 29 huellas humanas de al menos tres tamaños diferentes en estos sedimentos, cuya datación por radiocarbono ha estimado una antigüedad de alrededor de 13.000 años. "Este hallazgo proporciona evidencias de los marineros que habitaron esta área durante el final de la última glaciación", dice Duncan McLaren, autor principal del estudio que publica la revista PLOS ONE.

Las mediciones y los análisis fotográficos digitales revelaron que las huellas probablemente pertenecían a dos adultos y un niño, todos descalzos. El trabajo sugiere que los humanos estuvieron presentes en la costa oeste de la Columbia Británica hace unos 13.000 años, durante la Edad de Hielo más reciente.

Este hallazgo se suma a las últimas evidencias que respaldan la hipótesis de que los humanos usaron una ruta costera para trasladarse de Asia a América del Norte durante la última Edad de Hielo. Los autores sugieren que es probable que nuevas excavaciones, con métodos más avanzados, descubran más huellas humanas en la zona y ayuden a reconstruir los patrones de asentamiento humano temprano en estas costas.

