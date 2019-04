Hallan en un cajón los restos olvidados de un depredador gigante desconocido

En 2013, Matthew Borths, estudiante postdoctoral de la Fundación Nacional de Ciencias (EE UU), halló en un cajón los restos fósiles de un espécimen desconocido hasta la fecha.

Su estudio de los restos, llevado a cabo junto a la paleontóloga Nancy Stevens, de la Universidad de Ohio (EE UU), ha sido publicado esta semana en la revista Journal of Vertebrate Paleontology.

Los científicos han bautizado a la especie como Simbakubwa kutokaafrika. “Simbakubwa significa en swahili 'gran león' porque es probable que el animal se encontrase en la cima de la cadena alimenticia en África, al igual que los leones modernos”, explican los expertos.

Por otro lado, “kutokaafrika, significa procedente de África” pues es el hienodóntido más antiguo jamás encontrado.

Un animal oculto en un cajón de África

Matt Borths sujetando el fósil de Simbakubwa / N. STEVENS

“Al abrir el cajón del museo, encontré una fila de dientes largos y afilados, claramente pertenecientes a una nueva especie: Simbakubwa kutokaafrika”, dice Borths, autor principal del estudio junto a Stevens, quien experimentó la misma sensación al hallar también los fósiles unos años antes en un cajón del Museo Nacional de Kenya.

Borths descubrió que los restos del cajón habían sido encontrados en un yacimiento en Kenya entre 1970 y 1980 y que la investigadora Stevens había formado parte de un equipo que llevaba estudiándolo desde 2010.

“Me puse en contacto con ella y me dijo que había tenido la misma experiencia: abrir el cajón y quedar asombrada con el espécimen”, cuenta a Sinc Borths.

“Los fósiles era intrigantes, tanto por su tamaño como por sus claras diferencias con otros animales. Nuestro equipo decidió estudiarlo y durante este proceso, Matthew se puso en contacto conmigo para preguntarme si podía ayudar”, señala a Sinc Stevens.

Dado que en esos momentos Borths se encontraba realizando su tesis sobre los hienodóntidos resultó ser la persona perfecta para dirigir el análisis de esta criatura. Ambos decidieron entonces colaborar para volver a analizar la colección de fósiles del museo en 2017.

Detalles de la criatura desconocida

Las características de Simbakubwa fueron obtenidas a partir del análisis de parte del cráneo, dientes y otros restos encontrados.

Según los resultados, surgieren que el animal era de mayor tamaño que un oso polar, con un cráneo tan grande como el de un rinoceronte, y enormes y penetrantes colmillos. Los autores sugieren que este carnívoro masivo habría sido un depredador intimidante en el este de África de primitivos simios y monos.

“Los dientes del especimen tenían características que nunca antes habíamos visto en carnívoros estrechamente relacionados”, cuenta Borths. “Hay pliegues adicionales de esmalte en parte del molar y el canino tiene un filo aserrado, como un cuchillo para carne. La mayoría de los caninos de este grupo son anchos y tienen forma de colmillo en lugar de serrados y estrechos”, cometa.

Comparación del tamaño de Simbakubwa con un humano medio / Mauricio Anton

El equipo comparó los fósiles con los de otros hienodóntidos estrechamente relacionados, como Hyainailouros hallados en Europa, Pakistán e India y Megistotherium descubierto en el norte de África.

“Simbakubwa comparte muchas características con estas otras especies, como la presencia de tres dientes especializados que trocean la carne y que en su mayoría son crestas con forma de cuchilla que le habrían dado a estos grandes carnívoros la capacidad de cortar en forma de tijera”, explica Borths.

Sin embargo, “también presentan diferencias en la forma en que se unen los dientes -como las estrías en los caninos, el esmalte extra en los molares y la dentición más estrecha en general- y en el tobillo, lo que nos ayudó a reconocer a este animal como una especie distinta”, añade.

También realizaron un análisis filogenético para colocar a Simbakubwa dentro del árbol genealógico de los hienodóntidos. Según sus hallazgos, Simbakubwa resultó ser el más antiguo de los gigantescos hienodóntidos encontrados hasta la fecha de hace 22 millones de años.

Simbakubwa y sus antepasados

Fósil de Simbakubwa junto al cráneo de un león / M. BORTHS

Aunque Simbakubwa signifique 'gran león', este animal no estaba estrechamente relacionado con los grandes felinos, ni con ningún otro carnívoro mamífero vivo en la actualidad.

En cambio, la criatura pertenecía a un grupo extinto de mamíferos llamados hienodóntidos, que fueron los primeros carnívoros mamíferos en África. Durante unos 45 millones de años después de la extinción de los dinosaurios, fueron los mayores depredadores en África.

Después, tras millones de años de casi aislamiento en el continente africano, los movimientos tectónicos de las placas de la Tierra conectaron a África con los continentes del norte, permitiendo el intercambio floral y faunístico. Alrededor de la época de Simbakubwa, los parientes de gatos, hienas y perros comenzaron a llegar a África desde Eurasia.

Al tratarse Simbakubwa del más antiguo de los hienodóntidos, este linaje de carnívoros gigantes probablemente se originó en el continente africano y se trasladó hacia el norte para florecer durante millones de años.

Finalmente, los hienodóntidos de todo el mundo se extinguieron y se desconoce la razón, pero los ecosistemas estaban cambiando rápidamente a medida que el clima global se volvía más seco. “Los gigantescos parientes de Simbakubwa estaban entre los últimos hienodóntidos del planeta”, comenta Borths.

“Se trata de un fósil fundamental que demuestra la importancia de las colecciones de los museos para comprender la historia de la evolución”, señala Stevens. “Simbakubwa es una ventana a una era pasada. A medida que los ecosistemas cambiaron, un depredador clave desapareció, anunciando transiciones faunísticas del Cenozoico que eventualmente condujeron a la evolución de la fauna africana moderna”, concluye.

Referencia bibliográfica:

Borths, M. y Stevens, N. Simbakubwa kutokaafrika, Gen. et sp. nov, (hyanailourinae, hyaenodonta, creodonta, mammalia), a gigantic carnivore from the earliest miocene of Kenya, Journal of Vertebrate Paleontology, abril de 2019, DOI: http://www.tandfonline.com/10.1080/02724634.2019.1570222