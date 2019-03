Hacia un nuevo tratamiento de la alergia infantil al trigo

Un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas -CBGP(UPM-INIA)-, junto con el Servicio de Alergia del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, comprobó que la mayoría de los niños sometidos al nuevo tratamiento de inmunoterapia oral consiguió al final del proceso comer 100 gramos de pan de trigo sin presentar efectos adversos, superando así el peligro de ingesta accidental al que siempre están expuestos los pacientes con esta alergia.

Esto podría ser la base para el desarrollo de ensayos clínicos con mayor número de pacientes para evaluar el beneficio terapéutico de este nuevo enfoque en el tratamiento de este tipo de alergia. El trigo es uno de los alimentos que más frecuentemente produce alergia en los niños (alrededor de un 35% a la edad de 12 años). El tratamiento más común para este tipo de enfermedad es evitar el consumo de trigo, pero esto puede conllevar un desequilibrio nutricional debido a la edad de los menores.

Además, tratar de no comer trigo es difícil dado que está presente en muchos productos alimenticios y, a veces, pese a que en la etiqueta pueda advertir de la presencia de trigo, se producen accidentes que pueden llegar a ser muy graves. Esto obliga a los padres a estar siempre alerta y a prohibir a sus hijos alérgicos el consumo de cualquier alimento no vigilado, lo cual supone un gran estrés social. Por todo ello, es muy importante tratar de encontrar nuevas formas de tratamiento que induzcan la tolerancia a este alimento.

En este contexto surgió la colaboración entre los expertos, con el objetivo de encontrar nuevas formas de tratamiento para este tipo de alergia. El nuevo tratamiento se realizó con seis niños con alergia a trigo. Estos niños se sometieron a inmunoterapia oral, que consiste en la administración prolongada de dosis crecientes de trigo.

Cinco de los niños estudiados finalizaron con éxito el tratamiento en 24 días, y 6 meses después todos los pacientes mantuvieron buena tolerancia a 100 gramos de trigo diario. De esta forma, la mayoría de estos niños sometidos a inmunoterapia oral consiguieron comer 100 gramos de pan de trigo al final del proceso, y por tanto, podrían consumir trigo y productos derivados, superando el peligro de la ingesta accidental.

Referencia bibliográfica:

Rodriguez del Rio, P.; Diaz-Perales, A.; Sanchez-Garcia, S.; Escudero, C.; do Santos, Patricia; Catarino, M.; Ibanez, M. D. Oral Immunotherapy in Children With IgE-Mediated Wheat Allergy: Outcome and Molecular Changes. JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, 24 (4):240-248; 2014