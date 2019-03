Ha nacido Muba, el primer cordero fruto de un trasplante de útero

Una oveja acaba de dar a luz, mediante cesárea, a un cordero bautizado como Muba que es el primero del mundo nacido de un útero trasplantado. El nombre del animal corresponde al acrónimo de Máster Universitario de Biotecnología Avanzada, que se impartía el día de su alumbramiento en las instalaciones del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), en Cáceres.

En este centro, que desarrolla un proyecto de I+D sobre trasplante de útero, ya se han practicado quince intervenciones en ovejas y tres de ellas han conseguido gestación mediante técnicas de reproducción asistida.

El CCMIJU trabaja en este proyecto con la finalidad de poder incorporar en el futuro este tipo de trasplantes a mujeres sin posibilidad de concebir, bien por falta de útero, bien por graves defectos en este órgano, ya sean congénitos o adquiridos. Se calcula que en España más de 4.000 mujeres podrían ser susceptibles de ese trasplante, sin el cual no podrían tener hijos.

Ensayos preclínicos en ovejas

Ya el Hospital Universitario Sahlgrenska de Suecia consiguió que una mujer de 35 años, tras un exitoso trasplante de útero y mediante fecundación in vitro, diera a luz también por cesárea a un bebé. En España, al no considerarse el útero un órgano vital, aún no se trabaja este tipo de trasplantes. Por ello el CCMIJU puede ser una instalación ideal donde iniciar y desarrollar las investigaciones preclínicas, según opina Francisco M. Sánchez Margallo, director científico de la institución cacereña. Este trabajo presenta una innovación con respecto al equipo sueco, ya que la extracción del útero a la donante se realiza mediante cirugía laparoscópica.

En el proyecto participan también ginecólogos, principalmente del Instituto Extremeño de Reproducción Asistida (IERA), que recientemente se ha incorporado al Grupo Hospitalario IDC e intentará, en el futuro, contar con su red de hospitales para realizar los primeros trasplantes de útero en mujeres españolas, según afirma Ignacio Santiago Álvarez, también investigador del proyecto.