Los glaciares del océano Ártico sufren los efectos del calentamiento global

Científicos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad de Oslo (Noruega) han cuantificado los efectos del cambio climático en el archipiélago de Svalbard, en el océano Glacial Ártico. Los resultados muestran una importante pérdida de hielo en este archipiélago desde la llamada Pequeña Edad del Hielo, hace apenas 100 años.

Además de trabajo de campo, los investigadores se valieron de imágenes terrestres y sensores aeroportados, y lograron muestrear los frentes morrénicos y de hielo de los más de 3.000 glaciares del archipiélago. De este modo, el trabajo, publicado en la revista The Holocene, presenta una valoración regional de la extensión y retroceso de los glaciares en la totalidad del archipiélago desde el fin de la Pequeña Edad del Hielo.

“La influencia de la Pequeña Edad de Hielo en los glaciares del archipiélago de Svalbard en el alto ártico noruego está bien documentada. No obstante, faltaba una reflexión global de alcance regional que recogiese un análisis de su retroceso desde esta pulsación fría reciente”, aseguran Raúl Martín Moreno del departamento de Didácticas Específicas y Fernando Allende Álvarez, del departamento de Geografía de la UAM.

“El trabajo es importante porque ofrece una cartografía de gran detalle. Utilizando fotointerpretación, técnicas de teledetección y sistemas de información geográfica, esta cartografía consigue cuantificar la reducción de la superficie de hielo desde la Pequeña Edad del Hielo”, agregan los investigadores.

Apreciable retroceso de los frentes helados

El área glaciada en el archipiélago se calculó, a finales del siglo XX, en 33,775 km2. Desde la Pequeña Edad del Hielo los hielos de las principales islas del archipiélago han retrocedido un 12,8% (Spitsbergen), 16,7% (Barentsøya y Edgeøya) y un 13,4% (Nordaustlandet).

El análisis del máximo glaciar mediante el cartografiado de los frentes morrénicos ha permitido establecer diferencias a nivel regional en el propio archipiélago: más del 19% en el oeste y el centro, el 23% en el sur de Nordaustlandet, mientras que en el Noreste fue el 1%. Los glaciares que han experimentado un mayor retroceso son los que vierten su frente helado directamente al mar.

Referencia bibliográfica:

Martín-Moreno R, Allende Álvarez F and Hagen JO. "Little Ice Age’glacier extent and subsequent retreat in Svalbard archipelago". The Holocene 2017: 0959683617693904.