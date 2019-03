Los glaciares de Asia se derriten por el cambio climático

Permanecer por debajo de 1,5 ºC de calentamiento global es un objetivo ambicioso propuesto por el Acuerdo de París y que 195 países acordaron considerar como límite para finales de siglo.

Un estudio, liderado por la Universidad de Utrecht (Holanda), sugiere que hasta 65 % de la masa de los glaciares de alta montaña de Asia podría perderse bajo un escenario de altas tasas continuas de producción de gases de efecto invernadero. El continente se enfrentaría así a pérdidas masivas de hielo con graves consecuencias para el abastecimiento de agua potable, tierras de cultivo y presas hidroeléctricas.

“En las regiones donde el agua de fusión de los glaciares es parte fundamental del caudal de los ríos, el retroceso de los glaciares puede convertirse en un problema. La reducción de la descarga del río puede dar lugar a problemas relacionados con la producción de alimentos y la energía, que pueden tener todo tipo de consecuencias negativas en cascada”, enfatiza a SINC Philip Kraaijenbrink, científico de la Universidad de Utrecht y autor principal de la investigación que publica la revista Nature.

Para evaluar los impactos del nuevo límite climático en estas masas de hielo, los expertos utilizaron múltiples fuentes de datos de precipitación y temperatura del clima actual. Asimismo, se basaron en datos de satélite, proyecciones de modelos climáticos para cambios en precipitaciones y temperaturas hasta 2100, y también usaron los resultados de trabajos de campo propios realizados en Nepal con vehículos aéreos no tripulados.

Los resultados difieren según el escenario climático que se prevea. Incluso para el escenario “ideal” de no superar la subida de 1,5 grados, los científicos pronostican que se perderá alrededor del 35 % de la masa de glaciares en 2100. Con incrementos de temperatura proyectados en alrededor de 3,5 ºC, 4 ºC y 6 ºC, se producirían pérdidas masivas de aproximadamente el 49 %, 51 % y 65 %, respectivamente.

“Es difícil determinar cuáles son los efectos de esta pérdida de hielo en el clima del planeta, ya que habrá muchas reacciones involucradas. Para examinar esto, se requeriría un extenso estudio de impacto que explique los procesos físicos y sociales usando datos de muchas fuentes, incluyendo nuestros resultados”, añade el experto.

Agua fundamental para abastecer a la población

Los glaciares de alta montaña en Asia tienen un papel esencial en el suministro de agua a millones de personas. La diferencia en el impacto entre estos escenarios podría ser la diferencia entre mantener estos glaciares y los recursos que proporcionan a las comunidades de montaña, o perder la mayoría de la masa de hielo glaciar de Asia hacia fines del siglo.

“Hay muchas personas que viven en cuencas cuyos ríos originarios están en las zonas de alta montaña de Asia, como el Indus, Ganges y Brahmaputra. En estas cuencas, el agua se utiliza para el riego de tierras de cultivo, provisión de agua potable y para las presas hidroeléctricas”, explica Kraaijenbrink.

Aunque en algunas áreas la contribución del agua de fusión de los glaciares a los ríos es mayor que en otras, la parte occidental más secas de la región, como la cuenca del Indo, dependen más del flujo relativamente constante de agua de fusión de los glaciares. Otras partes, como la cuenca del Ganges en el este de la India, se abastecen de agua de lluvia. “Cuanto más cerca se esté de las montañas, más importante es el agua de fusión de los glaciares para el flujo de los ríos”, concluye el científico.

Referencia bibliográfica:

Kraaijenbrink , M. F. P. Bierkens , A. F. Lutz y W. W. Immerzeel. "Impact of a global temperature rise of 1.5 degrees Celsius on Asia’s glaciers", Nature doi:10.1038/nature23878 13 de septiembre de 2017.