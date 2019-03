En fútbol el que más corre no siempre es el que gana

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y de la Universidad de Vigo concluye que en fúltbol correr más no significa que se vaya a ganar.

“El hecho de si las condiciones físicas de los jugadores de élite y su capacidad técnica se corresponden después con la posición que ocupan en las clasificaciones es algo que siempre ha interesado a los investigadores”, señala Javier Miñano, profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPM y autor principal del estudio. De esa premisa partieron los expertos que se basaron en la trayectoria del Real Madrid para averiguar si correr más sería sinónimo de ganar más partidos.

Para ello, los investigadores analizaron un total de 149 partidos de Liga, Copa y Champions jugados por el Real Madrid entre las temporadas 2001/2002 y 2006/2007. Los resultados, publicados en la revista Journal of Human Kinetics, demuestran que los jugadores del equipo madrileño recorrieron una distancia un 10% inferior que sus rivales en carreras de alta intensidad, las realizadas a una velocidad de entre 21 y 24 kilómetros por hora.

Por otro lado, en los sprints, carreras en las que se superan los 24 kilómetros por hora, los jugadores rivales recorrieron una distancia un 6% superior. “Aun recorriendo menos distancia que sus contrincantes, el Real Madrid ganó el 70 % de los partidos jugados en ese periodo”, explica Javier Miñano.

“Los resultados del estudio demuestran una idea sencilla, que no por correr más se gana siempre”, señala el catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo, Carlos Lago, participante también en el estudio.

Cambios en el rendimiento físico

Pero, ¿se emplean igual de a fondo los jugadores con independencia del rival? Para averiguarlo, los investigadores dividieron a los equipos contrarios en cuatro categorías en función del lugar que ocupaban en las ligas profesionales de su país y del grado de exigencia de la competición. Así, los rivales de dividieron en “muy fuertes”, “fuertes”, “intermedios” o “débiles”. El estudio demostró también que los jugadores del Real Madrid no mostraban cambios en su rendimiento físico en función del nivel de exigencia del rival.

“Estos resultados pueden ser debidos al hecho de que el Real Madrid fue capaz de imponer y mantener su patrón de juego con independencia del resto de variables presentes en el partido, como por ejemplo la calidad del rival, el estado del marcador o si jugaba o no en casa”, explica Miñano.

Durante el periodo analizado, el Real Madrid ganó siete títulos, incluida una Champions, dos Ligas y una Copa Intercontinental. En ese período, estuvo dirigido por Fabio Capello y Vicente del Bosque. Con este último, Javier Miñano trabajó como preparador físico.

Referencia bibliográfica:

Miñano-Espin J, Casáis L, Lago-Peñas C, Gómez-Ruano MÁ. J Hum Kinet. "High Speed Running and Sprinting Profiles of Elite Soccer Players" 1;58:169-176. doi: 10.1515/hukin-2017-0086. eCollection (sep 2017).