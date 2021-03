Un fármaco para la enfermedad inflamatoria intestinal reduce la respuesta contra la covid-19

Infliximab, un potente fármaco empleado en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal (que incluye a pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), reduce la respuesta inmunitaria contra la infección por covid-19, según publica un estudio británico publicado en el último número de la revista Gut.

Por un lado, este medicamento estaría ligado a un aumento del riesgo de reinfección por coronavirus y una mayor susceptibilidad ante la covid persistente. Por otro, si el coronavirus cronifica su infección en estos pacientes, podrían actuar como reservorios de SARS-CoV-2 e impulsar la aparición de nuevas variantes, según alertan los autores del nuevo trabajo.

Los autores aconsejan que los pacientes tratados con infliximab tengan una monitorización más estrecha tras recibir la vacuna contra la covid-19 para asegurar que adquieren una buena respuesta de anticuerpos que les proteja contra la infección.

Infliximab pertecene a una clase de medicinas llamada inhibidores de factor de necrosis tumoral (anti-TNF). Estos fármacos suprimen la producción de una proteína inflamatoria implicada en el desarrollo de varias afecciones, como la colitis ulcerosa y Crohn.

Unas dos millones de personas en todo el mundo reciben un tratamiento de anti-TNF, del que se sabe que disminuye la protección inmunitaria tras la vacunación contra neumonía, gripe y hepatitis vírica. Al tiempo, aumenta el riesgo de infecciones graves, especialmente las respiratorias.

Por ello, las autoridades en Reino Unido recomiendan a las personas que se medican con estos fármacos una mayor protección en la pandemia mediante el protocolo shielding o blindaje contra la covid-19.

Menos de la mitad de pacientes con anticuerpos detectables

Estos resultados surgen del estudio CLARITY IBD, que reclutó a 6.935 pacientes con alguna enfermedad inflamatoria intestinal o EII de 92 hospitales de Reino Unido entre septiembre y diciembre de 2020. El objetivo era conocer el impacto de las terapias biológicas (como infliximab) e inmunomodulatorias en la infección por SARS-CoV-2 y en la inmunidad de los pacientes con EII.

Para comparar el impacto de este fármaco en la respuesta inmunitaria, también estudiaron a pacientes que tomaban vedolizumab, un medicamento de anticuerpos monoclonales con una posología similar al infliximab pero que no está asociado a un mayor riesgo de infección ni a una reducción en la respuesta inmunitaria.

A pesar que ambos grupos de pacientes (4.685 que tomaban infliximab, 2.250 con vedolizumab) presentaban ratios similares de infección por covid-19, los investigadores encontraron que menos de la mitad (el 48 %) de los pacientes con EII que habían sido tratados con infliximab presentaban anticuerpos detectables tras la infección de SARS-CoV-2, en comparación con el 83 % de los tratados con el otro fármaco.

Además, se observó un aumento en los anticuerpos de coronavirus cuatro semanas después en pacientes con vedolizumab, pero no en los que tomaban el infliximab.

El director del estudio CLARITY e investigador de la Universidad de Exeter (Reino Unido), Tariq Ahmad, señala que la escasa respuesta de anticuerpos observada en pacientes con infliximab “aumenta la posibilidad de que estas personas no desarrollen una protección tras la infección de covid-19 y tengan un mayor riesgo de reinfectarse”. Por otro lado, desconoce cómo afectará este fármaco (y otros anti-TNF) en la vacunación, aunque sugiere que deberá hacerse un seguimiento estrecho.

El estudio está dirigido por gastroenterólogos de la Fundación NHS del Hospital Royal Devon and Exeter y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter, y cuenta con el apoyo de la asociación Crohn y Colitis Reino Unido y del Instituto Nacional de Investigación Sanitaria (NIHR).

Limitaciones del estudio

El trabajo está basado en un estudio observacional, por lo que los autores recalcan que no se puede establecer una causa clara de por qué se produce esta reducción de la respuesta inmunitaria contra la covid-19. Asimismo, los investigadores reconocen otras limitaciones, como que una respuesta inmunitaria más débil no se traduce automáticamente en un mayor riesgo de infección y que se ha estudiado solo un fármaco anti-TNF.

Los investigadores reconocen algunas limitaciones de estudio, como que una respuesta inmunitaria más débil no se traduce automáticamente en un mayor riesgo de infección

No obstante, sugieren que una respuesta debilitada de anticuerpos tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, estos pacientes pueden ser más susceptibles de desarrollar covid-19 persistente y cronificar la colonización del virus en nariz y garganta. “Esto podría actuar como un reservorio que impulse una transmisión persistente del coronavirus y nuevas variantes del SARS-CoV-2”, advierten.

“Deberían considerarse campañas de test serológicos y una vigilancia del virus para detectar respuestas insuficientes a las vacunas, infecciones persistentes y evoluciones virales”, concluyen.

Referencia:

Kennedy NA, Goodhand JR, Bewshea C, et al. “Anti- SARS- CoV-2 antibody responses are attenuated in patients with IBD treated with infliximab”. Gut (2021). DOI: 10.1136/gutjnl-2021-324388