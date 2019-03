Una falange fósil confirma la existencia de neandertales en Atapuerca

La revista American Journal of Physical Anthropology acaba de publicar un estudio, liderado por Adrián Pablos, investigador del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), que demuestra la afinidad taxonómica con los neandertales de una falange de pie hallada en el yacimiento de la Galería de las Estatuas de la Sierra de Atapuerca (Burgos).

La cronología de los niveles donde se recuperó la falange, hace unos 100.000 años, la sitúa como uno de los restos neandertales más antiguos de toda la península ibérica.

El trabajo revela que se trata de la falange de un dedo meñique derecho de un individuo adulto. Su análisis antropológico comparativo ha resultado complicado debido a que se encuentra un escaso número de falanges bien identificadas en el registro fósil tanto de neandertales como de los primeros Homo sapiens.

Este fósil humano, denominado GE-1573, apareció en la campaña de excavación de 2017 en un contexto musteriense, la tecnología típica de los neandertales. Además, varios métodos de datación sitúan los sedimentos en el inicio del Pleistoceno superior, la época de esta población extinta.

“Los resultados métricos muestran que se trata de una falange distal similar a la de los pocos neandertales existentes, y mucho más robusta que la de los humanos anatómicamente modernos del Pleistoceno superior, los llamados cromañones, lo que nos permite asignar esta falange a un neandertal”, afirma Adrián Pablos, que ha contado con la colaboración de investigadores del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos y la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).

Quinto yacimiento con restos humanos

Por otro lado, con este hallazgo se confirma el yacimiento de la Galería de las Estatuas, que se lleva excavando desde 2008, como el quinto yacimiento de la Sierra de Atapuerca con fósiles humanos pleistocenos, y representa la primera evidencia de un fósil neandertal en contexto estratigráfico de estos yacimientos burgaleses.

“El hecho de que solo se hayan recuperado falanges distales del dedo meñique del pie en yacimientos con enterramientos o grandes acumulaciones de fósiles deja abierta la puerta a la esperanza de encontrar más restos humanos neandertales en futuras campañas de excavación en este y en otros yacimientos de Atapuerca”, concluye Pablos.

Referencia bibliográfica:

Adrián Pablos, Asier Gómez‐Olivencia, Juan Luis Arsuaga. "A Neandertal foot phalanx from the Galería de las Estatuas site (Sierra de Atapuerca, Spain)". American Journal of Physical Anthropology 23 de octubre de 2018 https://doi.org/10.1002/ajpa.23729