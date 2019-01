La exclusión social favorece el extremismo en jóvenes vulnerables a la radicalización

Un estudio liderado por investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Instituto Hospital de Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), junto a otras instituciones internacionales, ha explorado las interrelaciones neurales y de conducta entre los valores sagrados, el extremismo violento y la exclusión social en una muestra de chicos jóvenes marroquíes residentes y escolarizados en Cataluña, y vulnerables a la radicalización.

El trabajo, publicado en Frontiers of Psychology, ha estudiado el sustrato neural de valores sagrados que son percibidos como innegociables, es decir a los que no se renuncia bajo ninguna condición, y que tienen un componente identitario unido a la percepción del individuo como miembro de su grupo social de referencia. En el trabajo se han analizado los relacionados con la adscripción ideológica, así como los vinculados con la identidad religiosa o nacional/comunitaria.

En particular, los científicos se han centrado en la actividad cerebral asociada a la voluntad de luchar y morir en defensa de valores sagrados, así como los efectos de la exclusión social sobre esta actividad, en una región del cerebro previamente relacionada con estos valores y el procesamiento de reglas, denominada giro frontal inferior izquierdo.

Los resultados confirman mediante neuroimagen la relación entre una mayor actividad de esta zona del cerebro con la voluntad de luchar y morir por valores sagrados. “Junto con otros estudios, este resultado sugiere que los valores sagrados son procesados a través de un razonamiento deontológico o basado en el deber más que en la evaluación de costes y beneficios, mientras que los valores que no tienen esta cualidad son más flexibles y sujetos a negociación”, señala Óscar Vilarroya, coordinador del trabajo e investigador de la UAB y del IMIM.

La investigación también muestra cómo la exclusión social, inducida a través de un juego de interactivo online, tiene efectos apreciables tanto a nivel neuronal como conductual. Comparando un subgrupo de la muestra que pasó por la condición de exclusión social con un subgrupo control se halló en el primero un aumento de la disposición a luchar y morir específicamente por valores que antes de la exclusión no eran sagrados, así como un incremento paralelo de la actividad del área cerebral estudiada.

“Esto lleva a pensar que la exclusión social puede tener un efecto sacralizador sobre estos valores comunitarios, haciéndolos más similares a los sagrados, tanto a nivel de actividad cerebral como a nivel de la disposición de luchar y morir para defenderlos”, indica Clara Pretus, investigadora postdoctoral de la UAB y primera autora del artículo. Hasta ahora, solo un estudio de neuroimagen había detectado actividad neural asociada a los valores sagrados en el giro frontal inferior izquierdo en una muestra de estudiantes universitarios norteamericanos.

El trabajo actual es el primero en encontrar esta actividad en un grupo de jóvenes vulnerables a la radicalización y también el primero en demostrar los efectos de la exclusión social sobre la actividad cerebral identificada. "El estudio se ha realizado en un grupo de jóvenes marroquíes, pero los resultados pueden ser extrapolables a cualquier otro grupo de jóvenes vulnerables a la radicalización", señala Vilarroya.

“Los resultados tienen implicaciones a la hora de tratar con grupos que tengan valores sagrados, puesto que estar en conocimiento de estos valores y saber gestionarlos como algo más que un capital económico puede favorecer un acercamiento efectivo”, destaca Pretus.

Un experimento bajo anonimato

El estudio se ha realizado en dos fases. En la primera se llevó a cabo un trabajo de campo extensivo, entrevistando a pie de calle a más de 500 jóvenes marroquíes de Barcelona y alrededores para detectar aquellos con mayor vulnerabilidad a la radicalización. Se consideraron vulnerables si se manifestaban dispuestos a defender valores sagrados promovidos por grupos yihadistas, ya sea por la aceptación de acciones y protestas violentas, apoyando económicamente a milicias, enrolándose en uno de estos grupos o luchando y muriendo por ellos.

Los 38 participantes que cumplían estos criterios y que se mostraron dispuestos a participar en el experimento bajo condiciones de anonimato total fueron invitados a una sesión de neuroimagen. Al inicio de la sesión, fueron entrevistados para identificar qué valores promovidos por los yihadistas consideraban sagrados y hasta qué punto estaban dispuestos a luchar y morir para defenderlos.

A continuación se dividieron en dos subgrupos asignados a dos versiones diferentes del juego Cyberball: uno sometido a condiciones de exclusión social y otro que sirvió de control. En este juego interactivo de exclusión online, el participante se pasa la pelota con tres jugadores virtuales, que se caracterizaron con nombres locales típicos (Dani, Javi y José). En la versión de exclusión, estos tres jugadores solo pasaron la pelota al participante dos veces al principio y después ninguna vez más durante el resto del juego. En la condición de control el participante recibía la pelota con la misma frecuencia que los otros jugadores.

Al finalizar el juego se midió la actividad cerebral de todos los participantes en una máquina de resonancia magnética mientras respondían sobre hasta qué punto estarían dispuestos a luchar y morir en defensa de los valores sagrados y no sagrados identificados al inicio de la sesión.

En la investigación han participado investigadores del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la UAB y del IMIM, del University College London, de la New School, de Artis International y de la Universidad de Oxford.

Referencia bibliográfica: