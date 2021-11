Europa pide una vacuna de refuerzo contra la covid-19 para todos los adultos, con prioridad en mayores de 40

“Los países deberían considerar una dosis de refuerzo para todos los adultos de más de 18 años, con prioridad para las personas mayores de 40 años”, ha advertido en un comunicado el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). En este mismo sentido, se ha pronunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Menos del 70 % de la población general de la Unión Europea ha recibido la pauta completa

Las recomendaciones se producen en un momento en el que paises como Alemania, República Checa, Eslovaquia y Hungría están registrando máximos de contagios por coronavirus diarios.

New @ECDC_EU risk assessment is clear: we must step up vaccination to control the pandemic.⁰We want to convince people to get vaccinated.⁰Boosters should be available for adults, with priority for people over 40 and vulnerable people.⁰And let's keep distance and masks!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 24, 2021

Según informa EFE, la entidad europea, con sede en Estocolmo, ha destacado que en estos momentos menos del 70 % de la población general de la UE ha recibido la pauta completa, lo que deja “un gran espacio” para que el virus se expanda.

El organismo indica que la rápida implementación de las campañas de vacunación “ha evitado muertes” y “reducido las hospitalizaciones”, pero aun así todavía existen grupos de población en los que la protección es "menor de lo deseado”.

Prevenir hospitalizaciones y muertes de cara al invierno

De cara al invierno, la entidad alertó de que se producirá un mayor número de ingresos hospitalarios de personas sin vacunar, en particular de grupos de riesgo, por lo que la tasa actual de vacunación “será insuficiente” para evitar la sobrecarga de los sistemas sanitarios.

“Europa debe cerrar los vacíos de inmunidad en la población adulta y asegurar una cobertura efectiva y equitativa en todos los países y regiones”, pidió el ECDC, que añadió que la vacunación de los más vulnerables debería seguir siendo “la prioridad” de las autoridades sanitarias.

Con respecto a la dosis de refuerzo, que se suministra seis meses después del segundo pinchazo, la entidad explicó que su fin es “mejorar la protección” y así “reducir la transmisión entre la población y prevenir hospitalizaciones y muertes adicionales”.

El organismo europeo señala que también es importante mantener o reintroducir medidas no farmacológicas, como el uso de mascarilla y las distancias de seguridad

“Motivar a la gente para cumplir estas medidas es todavía más importante ahora que nos movemos hacia el invierno y la temporada festiva, cuando más personas viajan y se reúnen en espacios interiores”, explicó la entidad.

Situación en España

Por su parte, el Ministerio de Sanidad notificó ayer 6.777 nuevas infecciones y sumó 34 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada sube siete puntos y alcanza 139 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado la administración de la tercera dosis a los mayores de 60 años y a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios.

Los expertos del ministerio y de las comunidades también debatieron la modificación de los criterios del semáforo covid y solo se aprobaron “los indicadores y los niveles de riesgo, pero sin medidas”, indicó la titular de Sanidad, Carolina Darias.