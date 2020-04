Ayer se dieron a conocer los destinatarios de la convocatoria Advanced Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés). En ella, se han seleccionado 14 proyectos que se realizarán en centros de investigación españoles.

Estos proyectos, que incluyen desde nuevas aproximaciones al tratamiento del cáncer, a aplicaciones de inteligencia artificial y tendencias en macroeconomía, entre otros aspectos, podrían recibir hasta 2,5 millones de euros por investigador durante cinco años. De este modo, las ayudas del ERC a las propuestas españolas podrían alcanzar un máximo de 35 millones de euros.

En total, la convocatoria Advanced Grant 2019 repartirá 450 millones de euros entre 185 investigadores de 26 nacionalidades, para que sus grupos de investigación desarrollen nuevas líneas de trabajo con resultados que puedan tener un impacto importante en el conocimiento, la sociedad y la economía.

Esta convocatoria, que pertenece al programa europeo de investigación e innovación, Horizonte 2020, financia proyectos de investigación excelentes y altamente innovadores en cualquier área temática del campo de las ciencias y liderados por personal investigador que demuestre logros significativos durante los últimos diez años, ya sea de la UE o de cualquier país del mundo, que se comprometa a realizar su proyecto en Europa.

Los científicos seleccionados y sus proyectos

Maurizio Prato, del CIC biomaGUNE. Engineering Carbon Nanodots for (Nano)Technological and Biomedical Applications Fernando Martín, de la Universidad Autónoma de Madrid. Imaging, DEcoherence, and AttoSecond probing of ionization-induced charge migration in molecules Xavier Trepat, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Engineering epithelial shape and mechanics: from synthetic morphogenesis to biohybrid devices María Soengas, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Imaging, characterizing and targeting metastatic niches in melanoma. Martin Ruben, de Instituto Catalán de Investigación Química. Escaping from Flatland by “de novo” Catalytic Decarboxylation Techniques María Blasco, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Targeting Shelterin Proteins in Cancer Miquel Costas, de la Universidad de Girona. Enantioselective C-H Oxidation Guided by Rational Catalyst Design Jordi Gali, del Centro de Investigación en Economía Internacional. Heterogeneity, Monetary Policy and Economic Fluctuations Hector Geffner, de la Universidad Pompeu Fabra. From Data-based to Modelbased AI: Representation Learning for Planning. Ben Lehner, del Centro de Regulación Genómica. Determining in vivo protein structures and understanding genetic interactions using deep mutagenesis. Eduard Batlle, del Instituto de Investigación Biomédica. Residual disease in colorectal cancer. Óscar Vilarroya, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Becoming a mother: An integrative model of adaptations for motherhood during pregnancy and the postpartum period. Jan Eeckhout, de la Universidad Pompeu Fabra. Market Power and Secular Macroeconomic Trends. Clivia Sotomayor, del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Lossless information for Emerging Information Technologies.