Europa financia 24 proyectos de excelencia en centros españoles

Como cada año, el Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) ha otorgado sus Consolidator Grants, becas destinadas a impulsar la investigación para afianzar proyectos de gran impacto científico dirigidos por investigadores con una prometedora carrera profesional.

Este año se han concedido 314 becas, de las cuales 24 pertenecen a investigaciones de centros españoles. En total, Bruselas ha destinado a esta convocatoria 605 millones de euros en el marco de Horizonte 2020, el programa de la Unión Europea de investigación y desarrollo.

El profesor Jean-Pierre Bourguignon, presidente del ERC, apunta que este año ha vuelto a crecer la demanda de este tipo de ayudas. “Los becados gozarán de total libertad y flexibilidad para contribuir a impulsar grandes avances en la ciencia”, añade.

En España, según un comunicado de la Secretaría de Estado de I+D+i (Seidi), esta iniciativa ha permitido atraer a investigadores extranjeros de primera línea y el regreso de científicos nacionales que se han visto obligados a realizar sus investigaciones en el extranjero.

Becas con carácter multidisciplinar

Este año se han presentado 2.035 propuestas, de las cuales se han seleccionado 314 proyectos que pertenecen a una amplia gama de disciplinas en ciencias de la vida, ciencias físicas e ingeniería, ciencias sociales y humanidades.

Según las estadísticas del ERC, se han seleccionado 148 propuestas de ciencias físicas, 97 de ciencias de la vida y 69 proyectos de ciencias sociales y humanidades, de un total de 23 países.

314 becas repartidas entre 23 países / ERC

Entre los seleccionados se encuentran investigaciones como la de Karim Benchane, que trabaja en la reactivación de recuerdos durante el sueño para crear recuerdos artificiales y tratar a pacientes con estrés postraumático.

Otra de las investigaciones, desarrollado en la Universidad de Utrecht (Holanda), se centra en la creación de terapias regenerativas para tratar enfermedades del corazón, una patología que afecta a más de 3 millones de personas cada año en Europa.

En España, la investigadora Eva Ostergaard-Nielsen, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido seleccionada por su propuesta de trabajo sobre la influencia política de los emigrantes en sus países de origen a través de su experiencia con los países de acogida.

España, quinto país con más ayudas

España se sitúa, con 24 proyectos becados, en el quinto puesto de los países que más ayudas reciben, por detrás de Reino Unido (58), Dinamarca (48), Francia (43) y Holanda (29). Mejora así respecto a la convocatoria de 2015, en la que España logró 18 becas.

En el reparto sigue predominando la presencia masculina. Una gran mayoría de los proyectos seleccionados están dirigidos por hombres.

La presencia masculina predomina entre las investigaciones galardonadas / ERC

Los 24 proyectos de España

Shahzada Ahmad. Abengoa Research S.L. "Molecularly Engineered Materials and process for Perovskite solar cell technology"

Nuria Aliaga-Alcalde. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. "Efficient electronic transport at room temperature by T-shaped molecules in graphene based chemically modified three-terminal nanodevices"

Marc Claret. Institut d'Investigacions Biomèdiques. "Decoding mitochondrial nutrient-sensing programs in POMC neurons as key determinants of metabolic health"

Julian Di Giovanni. Universitat Pompeu Fabra. "Global Production Networks and Macroeconomic Interdependence"

Toni Gabaldón. Centre de Regulació Genòmica (CRG). "Reticulate evolution: patterns and impacts of non-vertical inheritance in eukaryotic genomes"

Ivana Gasulla Mestre. Universitat Politècnica de Valencia. "Revolutionizing fibre-wireless communications through space-division multiplexed photonics"

Albert Guillén i Fábregas. Universitat Pompeu Fabra. "Information Theory with Uncertain Laws"

Antoni Ivorra. Universitat Pompeu Fabra. "Electronic AXONs: wireless microstimulators based on electronic rectification of epidermically applied currents"

Gerasimos Konstantatos. Institut de Ciències Fotòniques. "Nanomaterials from the atomic to supra-nanocrystalline level as a novel platform for SOLution Processed SOLar cells"

Frank Koppens. Institut de Ciències Fotòniques. "Topological nano-photonics"

Rebeca Marcilla. Fundación IMDEA Energía. "Membrane-Free Redox Flow Batteries"

Aurelio Mateo Alonso. Universidad Del País Vasco Ehu Upv. "e-Sequence: a sequential approach to engineer heteroatom doped graphene nanoribbons for electronic applications"

Guillermo Minguez Espallargas. Universitat de València. "Smart Coordination Polymers with Compartmentalized Pockets for Adaptive Guest Entrance"

Iván Mora Seró. Universitat Jaume I de Castellón. "Boosting Photovoltaic Performance by the Synergistic Interaction of Halide Perovskites and Semiconductor Quantum Dots"

Aleksandar Nanevski. Fundacion IMDEA Software. "Type and Proof Structures for Concurrent Software Verification"

Pietro Daniel Omodeo. Universitat Autonòma de Barcelona. "Institutions and Metaphysics of Cosmology in the Epistemic Networks of Seventeenth-Century Europe"

Eva Ostergaard-Nielsen. Universitat Autonòma de Barcelona. "Migration and Democratic Diffusion: Comparing the Impact of Migration on Democratic Participation and Processes in Countries of Origin"

Alfonso Saiz López. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. "Climate dimension of natural halogens in the Earth system: Past, present, future"

David Sancho-Madrid. Fundacion Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. "Functional characterisation of mitochondrial metabolic adaptations to innate sensing in dendritic cell subsets"

Rafael Sanjuan Verdeguer. Universitat de València. "Collective Infectious Units and the Social Evolution of Viruses"

Massimiliano Stengel. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. "Hierarchical multiscale modeling of flexoelectricity and related materials properties from first principles"

Carolina Tafalla. Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria. "Teleost mucosal B1-like lymphocytes at the crossroad of tolerance and immunity"

Gerard Tobias. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. "Nanoengineering of radioactive seeds for cancer therapy and diagnosis"

Licia Verde. Universitat de Barcelona. "Beyond Precision Cosmology: dealing with Systematic Errors"