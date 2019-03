Europa desarrolla una plataforma tecnológica para un envejecimiento activo

Acción por el Envejecimiento Saludable (Action for Healthy Ageing) es el nombre del primer ecosistema europeo para la promoción del envejecimiento activo y saludable por medio de las nuevas tecnologías.

Esta plataforma de software, desarrollada por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), junto con la empresa española Aliad Conocimiento y Servicio, tiene como principales objetivos promocionar hábitos saludables a la sociedad en general y apoyar la actividad e interacción de las personas mayores y las jóvenes mediante las nuevas tecnologías. La plataforma ha sido llevada a cabo en el marco del proyecto europeo Social Ecosystem for Antiaging, Capacitation and Well-Being (SEACW)

La razón de ser de este sistema, que cuenta ya con 11.000 usuarios, es constituir “un punto de encuentro entre agentes sociales, personas mayores y ciudadanía en general para contribuir al envejecimiento activo y saludable”, indica Yago Sáez, del departamento de Informática de la UC3M y uno de los participantes del proyecto.

Además, este ecosistema es una respuesta a una de las previsiones hechas por la ONU sobre el envejecimiento en las que se advierte que la población envejecida duplicará a la joven en el año 2050.

Brecha digital

Otro de los grandes retos de la plataforma es la falta de conocimientos y competencias para vivir conectados que presentan uno de cada cuatro europeos, una situación de brecha digital que afecta especialmente a los más mayores, según las investigaciones.

En este sentido, el profesor Pedro Isasi, investigador principal del proyecto, destaca que los desafíos del desarrollo es que su uso sea sencillo y fácil, accesible, con un tipo de letra adecuado y sin barreras para así garantizar su efectividad y facilitar la inclusión digital.

“Lo más complicado es alcanzar una masa crítica para que, además de consumir información, los propios usuarios comiencen a producirla y conseguir así que el ecosistema digital empiece a tener vida propia creada por los usuarios”, apunta Sáez. Trata de promover, en resumen, la solidaridad intergeneracional, la empleabilidad de agentes de inclusión social y mayores y contribuir a aumentar la esperanza de vida saludable de los ciudadanos europeos.

Con el objetivo de hacer efectivo y dinámico el ecosistema SEACW, el usuario puede encontrar noticias, foros, videos, una red social, aplicaciones móviles, juegos para fomentar la actividad mental e incluso un programa formativo en envejecimiento activo y saludable a través del uso de las TIC. Por el momento, esta oferta ya ha atraído a más de 11.000 usuarios, una cifra que, de acuerdo con las previsiones de sus desarrolladores, superará los 20.000 a finales de año.

Desarrollo tecnológico

En la puesta en marcha del Action for Healthy Ageing, la UC3M ha sido la institución responsable del desarrollo tecnológico de este ecosistema. Gracias a esta labor, miles de europeos pueden acceder a este espacio y conectarse con foros, videos y otras herramientas online. El objetivo es implementar el programa piloto en quince regiones, además de realizar dos estudios: uno sobre el estado de la técnica y otra sobre el impacto de las TIC para el envejecimiento activo y saludable.

SEACW es un proyecto europeo liderado por Aliad Conocimiento y Servicio. Financiado por la Comisión Europea, está realizado por un consorcio de socios de cinco países europeos: Bulgaria, España, Francia, Italia y Malta. Además del coordinador, la empresa española Aliad Conocimiento y Servicio, participan los siguientes socios: Eseniors, Exorgroup, Go to our Site, Gruppo Sigla, el Instituto de Neurobiología de la Academia de las Ciencias de Bulgaria, la Universidad de Tecnologías de Troyes (Francia) y la Universidad de Vic.