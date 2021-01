Un estudio describe problemas linguales y alteraciones palmoplantares como síntomas del coronavirus

Una investigación, pionera a nivel mundial, realizada por profesionales del Hospital Universitario La Paz y de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid revela por primera vez nuevos síntomas mucocutáneos de la infección por covid-19, según han anunciado esta semana sus autores, que también publicaron los resultados en el British Journal of Dermatology.

Uno de los síntomas es la llamada ‘lengua covid’, caracterizada por un aumento del tamaño de este órgano y otras lesiones linguales como una depapilación en parches, es decir, zonas de la lengua más lisas y que se asocian en muchas ocasiones a la pérdida del gusto. Podría ser signo de covid-19, unido a otros descritos como fiebre o tos.

El 25 % de los más de 600 pacientes con neumonía por covid-19 analizados presentaron alteraciones en la lengua y boca, y hasta el 40 % en las palmas de las manos o las plantas de los pies

Otro síntoma que puede alertar de infección por coronavirus son las alteraciones en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, en concreto, una sensación de ardor y rojez seguido, en algunas ocasiones, por una descamación o la aparición de unas pequeñas manchas muy características.

El estudio se realizó en abril de 2020 durante la primera ola de la pandemia en el hospital instalado en IFEMA, examinando la piel y la mucosa oral de 666 pacientes con neumonía por covid-19. Los resultados muestran que el 25 % de los enfermos presentaron alteraciones en la lengua y boca, y hasta el 40% en palmas y plantas.

En concreto, 78 enfermos (25,65 %) presentaron las alteraciones en la mucosa oral. La más frecuente fue papilitis lingual transitoria anterior en forma de U (11,5 %), asociada o edema lingual (6,6 %); estomatitis aftosa (6,9 %), mucositis (3,9 %) glositis con depapilación en parches (3,9 %); boca urente (5,3 %); lengua saburral (1,6 %); y enantema (0,5 %). La mayoría refería disgeusia asociada (alteración en el gusto).

Respecto a las alteraciones palmoplantares, se vieron en un 39,8 % de los casos, e incluyeron sensación de ardor (7 %), descamación (25 %) y aparición de unas características manchitas (15 %).

Estudio pionero con nueva sintomatología

Los autores concluyen que los síntomas bucales y palmoplantares detectados en los pacientes con covid-19 podrían facilitar la detección precoz de la infección

El coronavirus se ha relacionado con múltiples síntomas: respiratorios, trombóticos, neurológicos, digestivos o cutáneos. Estos últimos se han clasificado en cinco tipos: lesiones acroisquémicas, lesiones vesiculares, erupción urticarial, exantema maculopapular o lesiones livedoides. Sin embargo, hasta la publicación de este estudio, no se habían considerado las alteraciones orales ni las lesiones palmoplantares asociadas a la covid-19.

Los autores concluyen que la cavidad oral “se puede alterar por la enfermedad covid-19, el edema lingual con papilitis lingual transitoria en forma de U o la glositis con depapilación en parches son signos muy característicos, al igual que la sensación de ardor en la cavidad oral. Este ardor puede aparecer también en palmas y plantas con un color rojizo o descamación y manchas. Todos pueden ser signos clave para un diagnóstico precoz de esta enfermedad”.

Referencia:

Almudena Nuño González et al. “Prevalence of mucocutaneous manifestations in 666 patients with COVID‐19 in a field hospital in Spain: oral and palmoplantar findings”. British Journal of Dermatology, 2020.