Estudian la relación entre el uso de herramientas líticas y las habilidades cognitivas

El grupo de Paleoneurobiología del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), liderado por Emiliano Bruner, acaba de publicar, en colaboración del Museo de la Evolución Humana de Burgos y la empresa Sociograph de Valladolid, un nuevo artículo sobre arqueología cognitiva en el que se estudia la relación mano-herramienta analizando la geometría de los utensilios, el agarre de la mano, y las respuesta eléctrica de la piel (electrodermografía).

El artículo introduce las relaciones entre prehistoria y neurociencias, y las relaciones entre memoria de trabajo e integración visoespacial. En particular, se centra en como las herramientas influyen en nuestros mecanismos cognitivos, alterando la percepción del cuerpo y del espacio.

Patrones de manipulación

Las herramientas prehistóricas son cruciales en la interpretación de las habilidades cognitivas de las especies humanas extintas. El estudio de su forma se lleva a cabo con modelos geométricos y espaciales, y se integra con el estudio de los patrones de manipulación de las mismas.

Los métodos electrodérmicos graban, a través de electrodos, las variaciones en los niveles de atención durante la interacción entre mano y utensilios, revelando diferencias entre individuos o entre diferentes tipos de herramientas. Estos métodos se suelen utilizar en neuromarketing para cuantificar las respuestas emocionales a estímulos comerciales.

El artículo se ha publicado en un volumen dedicado a los procesos de atención visoespacial y a la memoria de trabajo, de la serie Current Topics in Behavioral Neurosciences (Springer), y ha sido editado por Timothy Hodgson, profesor de neurociencia cognitiva en la Universidad de Lincoln (Reino Unido), experto en enfermedad de Parkinson.

Referencia bibliográfica:

Emiliano Bruner, Annapaola Fedato, María Silva-Gago, Rodrigo Alonso-Alcalde, Marcos Terradillos-Bernal, María Ángeles Fernández-Durantes, Elena Martín-Guerra. “Visuospatial Integration and Hand-Tool Interaction in Cognitive Archaeology”. Current Topics in Behavioral Neurosciences