Estos son los científicos del año 2016

“La lista de los diez investigadores más destacados está formada por un grupo diverso, pero todos ellos han jugado un papel importante en los eventos científicos más importantes con potencial de producir cambios a escala global”, señala Richard Monastersky, uno de los editores de noticias de Nature. La revista británica ha publicado como cada año un número especial dedicado a la mejor ciencia del año.

Guillem Anglada-Escudé

Cazador de planetas

El astrónomo catalán Guillem Anglada-Escudé, astrónomo en la Queen Mary University of London, ha sido elegido por haber descubierto un planeta de aproximadamente el tamaño de la Tierra orbitando en Proxima Centauri, la estrella más cercana al Sol a solo 4,2 años luz de distancia.

Este planeta, bautizado con el nombre de Próxima b, es el más cercano al nuestro fuera del sistema solar. Además, se encuentra en la zona de habitabilidad, la región en torno a una estrella donde las condiciones de temperatura permiten la existencia de agua líquida y, por tanto, es un candidato para buscar vida.

Anglada-Escudé inició su carrera en astronomía haciendo simulaciones de datos para Gaia, una misión de la Agencia Espacial Europea para mapear mil millones de estrellas. Más tarde, transformó sus habilidades de cruce de datos para investigar exoplanetas.

Gabriela González

Espía gravitacional

Gabriela González. / ISU

El descubrimiento de las ondas gravitacionales ha sido una de las mayores historias científicas de 2016 y la física argentina Gabriela González es una figura central en ese esfuerzo.

Hace algo más de un año, esta investigadora de la Universidad Estatal de Luisiana (EE UU) y portavoz de portavoz del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales (LIGO) luchaba por contener el mayor secreto de su vida: dos detectores gigantes del observatorio LIGO en EE UU habían detectado ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo.

El descubrimiento confirmaba una predicción de la teoría de la relatividad de Einstein y abría una nueva vía para investigar el universo.

Fue trabajo de González ayudar a liderar a más de 1.000 científicos en sus cuidadosos esfuerzos para verificar el descubrimiento antes de anunciarlo al público.

Demis Hassabis

Innovador en inteligencia artificial

Demis Hassabis. / Twitter

El experto británico en inteligencia artificial Demis Hassabis logró este año que su programa Alpha Go, creado por su compañía DeepMind, derrotara a un jugador profesional de Go por primera vez. Este antiguo juego oriental de estrategia está considerado como un gran reto para la inteligencia artificial, debido a la complejidad de planear las posiciones y los movimientos en el tablero.

Hassabis y sus colegas desarrollaron el programa que utiliza ‘redes de valor’ para evaluar las posiciones de mesa y ‘redes políticas’ para seleccionar movimientos.

Estas redes neuronales profundas se entrenan mediante una combinación del aprendizaje supervisado por expertos humanos y del refuerzo a través de las partidas que el programa juega contra sí mismo.

El objetivo final, según Hassabis, es que la inteligencia artificial sea capaz de resolver problemas globales complejos.

Celina Turchi

Detective del zika

La investigadora brasileña Celina Turchi, experta en enfermedades infecciosas en la Fundación Oswaldo Cruz, ha ganado su puesto en lista de Nature por su papel al establecer la conexión entre las infecciones ocasionadas por el virus del Zika y la microcefalia, en la que los bebés nacen con cabezas y cerebros anormalmente pequeños.

Turchi recibió el encargo del Ministerio de Salud de Brasil en septiembre de 2015 para que investigara el fuerte aumento de casos de bebés nacidos con cabezas y cerebros anormalmente pequeños.

"Ni siquiera en mi peor pesadilla como epidemióloga había imaginado una epidemia de neonatos microcefalia", dice.

La investigadora contactó inmediatamente con científicos de todo el mundo para pedir ayuda. Formó un grupo de trabajo en red de epidemiólogos y especialistas en enfermedades infecciosas. El trabajo dio sus frutos. Turchi y sus colegas generaron suficientes pruebas para demostrar un vínculo entre la microcefalia de recién nacidos y la infección causada por zika en el primer trimestre del embarazo.

John Zhang sostiene al bebé en el momento de su nacimiento. / New Scientist

John Zhang

Rebelde de las técnicas de fertilidad

El especialista en fertilidad John Zhang se ganó críticas y felicitaciones al anunciar que había utilizado una técnica de reemplazo mitocondrial que mezclaba ADN de tres personas para producir un niño sano que no adquiriera la enfermedad hereditaria de su madre.

Zang, que es director médico de New Hope Fertility Center en Nueva York, tuvo que realizar la intervención en México, ya que esta técnica aún no está aprobada en EE UU.

Los críticos vieron en la estrategia de este experto un intento de evadir la regulación, y se quejaron de que había anunciado el trabajo en una conferencia en lugar de en una publicación científica.

Kevin Esvelt. / Sculpting Evolution

Kevin Esvelt

El bioquímico cauteloso

El investigador en MIT Media Lab Kevin Esvelt ha pedido cautela respecto a una controvertida técnica que él mismo ha ayudado a inventar. Esvelt Utilizó la edición de genes CRISPR-Cas9 para crear una unidad genética que obliga a un gen a propagarse más rápidamente de lo normal en una población.

Este método podría utilizarse para erradicar enfermedades transmitidas por mosquitos como la malaria o acabar con especies invasoras. Pero también podría desencadenar reacciones ecológicas en cadena no deseadas o utilizarse para crear un arma biológica, ha advertido.

Terry Hughes

Terry Hughes. / Wikipedia

El protector de los corales

La lista de Nature también incluye al investigador irlandés Terry Hughes, director del Centro de Excelencia para Estudios de Arrecifes de Coral del Consejo Australiano de Investigación, que dio la voz de alarma sobre el blanqueamiento de la Gran Barrera de Coral.

Hughes cuenta que cuando voló sobre la Gran Barrera de Coral en marzo su corazón se encogió ante la visión de manchas pálidas debajo de la superficie, donde los corales estaban muertos o moribundos. El blanqueamiento afectó a casi todo el arrecife. Fue el más devastador jamás documentado en este enclave y parte de un evento más amplio que está dañando a los corales del Pacífico.

Guus Velders

El protector del clima

El científico holandés del National Institute for Public Health and the Environment, experto en química atmosférica, ha sido reconocido por sentar las bases de un acuerdo internacional que obligará a los países a dejar de producir y usar hidrofluorocarbonos (HFC), gases de efecto invernadero extremadamente potentes comúnmente utilizados en los acondicionadores de aire.

Elena Long

Elena Long, Twitter

A favor de los derechos del colectivo LGBT en física

Esta investigadora en física nuclear en la Universidad de New Hampshire (EE UU) trabaja para concienciar sobre las dificultades y la discriminación a la que se enfrentan los físicos del colectivo LGTB, formado por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o de otra minoría sexual o de género.

Long ha sido una de las impulsoras de una encuesta sobre este tema realizada por la American Physical Society, que traza las experiencias de físicos LGBT.

Los hallazgos, presentados en el pasado mes de marzo, fueron duros. De los 324 científicos que respondieron, uno de cada cinco dijo haber sido excluido, intimidado o acosado en el trabajo.

Alexandra Elbakyan

Alexandra Elbakyan. / Wikipedia

La pirata de artículos científicos

Esta desarrolladora de software y neurocientífica de Kazajistán es conocida por ser la fundadora del proyecto Sci-Hub, una web que desafía a las publicaciones científicas convencionales dando acceso ilegal y gratuito a cerca de 60 millones de artículos científicos al año, en cuanto estos son puestos on line.