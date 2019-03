La estadística también ayuda a prevenir lesiones

El bioestadístico deportivo es una profesión emergente que puede contribuir a la prevención de lesiones. Así lo asegura el estudio que dos investigadores de España y Australia han prublicado en la revista Injury Prevention.

Sus autores son Martí Casals, asociado a tres instituciones catalanas (Sport Performance Analysis Research Group (SPARG) de la Universidad de Vic y la Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC), el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y la Agència de Salud Pública de Barcelona o ASPB), junto a Caroline Finch, del Australian Collaboration for Research into Sports and its Prevention (Federation University Australia). Este es uno de los nueve centros de investigación reconocidos por el Comité Olímpico Internacional para la prevención de lesiones y la protección de la salud de los atletas.

Las nuevas tecnologías y el fenómeno del big data han dado más valor a los analistas, la estadística y la ciencia de computación en este campo. Las especializaciones de la estadística aplicada (como la bioestadística, la econometría o la bioinformática) han ido creciendo en los últimos años y son ya reconocidas por otras ciencias afines.

No es una excepción el campo de la ciencia del deporte, donde el interés por el rendimiento de los atletas, juntamente con la película Moneyball, que contribuyó a despertar la atracción por el uso de la analítica en esta área, han creado nuevas oportunidades a la especialización de Sports analysts o Sports performance.

"Hablar de rendimiento es también hacerlo indirectamente de prevención de lesiones y sistemas de vigilancia para prevenirlas", explica Martí Casals. "La ciencia del deporte y la medicina deportiva necesitan especialistas para resolver los desafíos que surgen con los datos de lesiones. Una de las profesiones que pueden ayudar a llevar a cabo estas funciones sería la especialidad del bioestadístico deportivo, más conocida en los Estados Unidos o Australia".

Para avanzar en la prevención de lesiones en el deporte –señala este estudio–, hay además una clara necesidad de más equipos multidisciplinarios que incorporen bioestadística, epidemiología y salud pública, ya que es una realidad que su control y vigilancia es un problema de salud pública. Uno de los hándicaps que hay actualmente es la falta de disponibilidad de información de alta calidad sobre lesiones para diferentes poblaciones que practican deporte (escuelas, clubs profesionales o aficionados).

Los autores de este trabajo destacan la importancia de una serie de cuestiones relacionadas con esta profesión y la ciencia de la prevención de lesiones deportivas, como la creciente popularidad de métricas y estadísticas deportivas, el potencial del big data en ciencia del deporte y prevención de lesiones o la necesidad de formación de nuevos investigadores y profesionales en este ámbito, entre otras.

Además, los autores del estudio reclaman que los bioestadísticos deportivos hagan un esfuerzo para explicar sus ideas, esencialmente matemáticas, en unos términos comprensibles para todos aquellos perfiles implicados en la comunidad deportiva, como entrenadores, deportistas, médicos del deporte, preparadores físicos, fisioterapeutas o readaptadores de lesiones, para que sean conscientes de su utilidad para la prevención y predicción de lesiones.

