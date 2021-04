Estadística para sacar mejor rendimiento a los pases en el fútbol

El fútbol se considera un deporte de alta complejidad en el que 22 jugadores interactúan simultáneamente en un espacio común. El poseedor del balón interactúa con sus compañeros mediante acciones de pase, estableciendo una comunicación única entre ellos durante la fase ofensiva del juego.

En este contexto, investigadores de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han analizado la acción del pase según la trayectoria del receptor de la pelota y el espacio para recibirla, en función del éxito al final de la jugada. Los resultados los publican en el International Journal of Environmental Research and Public Health.

La forma más efectiva de recibir el balón para acabar la jugada con eficacia es recibirlo en una carrera diagonal en separación respecto al pasador, debido a que el jugador lo recibe lo más alejado de su defensor directo

Los autores utilizaron grabaciones de vídeo de 20 partidos de LaLiga 2018- 2019 en los que participaron el Real Madrid y el Barcelona (jornadas de la 29 o 38), examinaron 10.128 pases y establecieron diversas categorías basadas en el contexto, el tiempo y el análisis de los pases. Con todos los datos se realizó un análisis estadístico.

Los resultados mostraron que los principales indicadores de rendimiento (valorándose como eficaz, neutro o ineficaz) al finalizar la jugada fueron la propia eficacia del pase, la trayectoria del receptor y la zona del campo desde donde se efectúa, además del espacio para recibir la pelota.

Pase y trayectoria

En cuanto a la recepción del pase se describió en aproximación cuando el receptor adquiere superioridad posicional acercándose al poseedor del balón, en separación cuando el receptor se aleja del pasador obteniendo ventaja posicional, y posicional cuando recibe a la altura del oponente más directo.

Respecto a la trayectoria del receptor se describió de cuatro formas: en carrera diagonal, vertical y perpendicular, o en estático, si el jugador no se encontraba en carrera.

Recibir el balón en aproximación y en separación aumentaba la probabilidad de éxito en un 5 % y un 7 % respectivamente, y una carrera en diagonal aumentaba la probabilidad en un 7 %

“Concluimos que recibir el balón en aproximación y en separación aumentaba la probabilidad de éxito en un 5 % y un 7 %, respectivamente, y una carrera en diagonal aumentaba la probabilidad en un 7 %”, señalan los investigadores, que destacan: “El análisis combinado de estas variables mejoraría el rendimiento del equipo”.

La forma más efectiva de recibir el balón para acabar la jugada con eficacia es recibirlo en una carrera diagonal en separación, debido a que el jugador lo recibe lo más alejado de su defensor directo, buscando un espacio libre o útil, y más cerca de la portería obteniendo con ello una mayor ventaja de marcar gol.

Influencia de la zona del campo

Respecto a la zona del campo desde donde se da el pase, los investigadores han encontrado las zonas en las que aumenta la probabilidad de acabar la jugada con éxito. Van de la 11 a la 20 en el esquema que han desarrollado.

Además, la zona predefensiva central (zona 8) es la que mayor incidencia tiene sobre el número de pases, seguida de la zona preofensiva central (13) y la zona preofensiva en su parte derecha (11). Llegar a la zona ofensiva conlleva casi un 50 % más de probabilidades de acabar la jugada con eficacia, según los datos.

División del campo en zonas para analizar dónde es mayor la probabilidad de acabar la jugada con éxito. / UPM

Estos resultados proporcionan nuevas variables a tener en cuenta por los entrenadores para mejorar el rendimiento de los jugades

Influencia de jugar en casa

Otro resultado interesante fue que, en campo rival, el número de pases disminuía en un 2 %, mientras que cuando se jugaba en casa se encontró una diferencia del 13 % a favor en el número de pases del equipo local con una finalización eficaz.

En definitiva, según concluye el investigador de la UPM Antonio Cordón: “El análisis del receptor del balón demuestra su importancia en la finalización de la jugada y en la táctica de un equipo. Esto proporciona nuevas variables a tener en cuenta por los entrenadores y analistas a la hora de mejorar el rendimiento.”

Referencia:

A. Cordón-Carmona et al. “What Is the Relevance in the Passing Action between the Passer and the Receiver in Soccer? Study of Elite Soccer in La Liga”. IJERPH, 2020.