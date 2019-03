Los entornos de aguas profundas representan la superficie más grande y menos explorada de los ecosistemas de la Tierra. Sin embargo, estos fondos marinos se enfrentan cada día más a una creciente presión de la pesca de altura y la minería.

A pesar de ser el hábitat natural de una gran variedad de vida, la diversidad de las especies que la habitan es poco conocida y no se ha había hecho hasta ahora una evaluación global de dicha riqueza natural.

Científicos de varias instituciones de Reino Unido, Australia y Canadá han recopilado la información obtenida en un millar de expediciones oceanográficas para conocer los patrones de la biodiversidad en las profundidades del océano.

'Astrogymnotes hamishia' de Nueva Caledonia / C.Harding

Según sus estimaciones, los modelos biológicos de estas aguas son fundamentalmente diferentes de los que rigen la riqueza de especies en aguas poco profundas o en tierra, de acuerdo con el artículo publicado en la revista Nature.

Skipton Woolley, investigador del Museo Victoria de Melbourne (Australia) que lidera el trabajo, presenta junto a su equipo la distribución de 2.099 especies de ofiuroideos y de otros organismos eurihalinos.

'Sigsbeia oloughlini' hallada en Australia / C.Harding

El estudio comparó los patrones de biodiversidad en tres profundidades diferentes del océano: la plataforma continental (de 20 a 200 m), la parte superior del talud continental (200 a 2.000 m) y de alta mar (de 2.000 A 6.500 m).

Los autores hallaron que las especies de aguas profundas tienen picos de riqueza biológica en las latitudes más altas, si se compara con la plataforma continental y el talud continental superior.

También han descubierto que la proximidad con el margen continental, donde un continente se topa con el fondo del océano, es un predictor significativo de la diversidad en las profundidades.

'Macrophiothrix spongicola' hallada en Australia / J.Finn

