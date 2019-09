España es el país con mejor reputación de la Unión Europea si atendemos al bienestar social y salud de sus ciudadanos. Es el resultado de un trabajo realizado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que han desarrollado el índice de reputación internacional multidimensional, una herramienta para medir el nivel de prestigio internacional de los diferentes estados.

El estudio señala que Alemania, Reino Unido y Suecia son los países mejor valorados de la Unión Europea, mientras que Grecia, Croacia y Chipre son los que obtienen una peor percepción. España se sitúa en el noveno puesto de la clasificación general.

“En un mundo cada vez más globalizado, el nivel de reputación de un país es un factor muy importante no solo para las relaciones diplomáticas y la firma de acuerdos internacionales, sino también de cara a conseguir inversiones y desarrollar el comercio y el turismo”, explica José María Fernández-Crehuet, investigador de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM y uno de los autores de este trabajo en el que también han participado investigadores de la Universidad Mayor de Chile.

Para determinar el nivel de reputación de los diferentes estados, los investigadores han tenido en cuenta 32 variables agrupadas en 5 grandes grupos: economía, medioambiente, bienestar social, digitalización o deporte. El bienestar social es el apartado en el que nuestro país sale mejor parado, llegando a liderar la clasificación.

“Si analizamos cuestiones como las infraestructuras y transporte, las coberturas sociales y de salud de la ciudadanía, España es el país que obtiene la puntuación más elevada seguido de Alemania y Reino Unido”, explica Fernández-Crehuet.

El índice de reputación internacional multidimensional, publicado en la revista Regional Statistics, tiene en cuenta los datos aportados por los países hasta 2016, y aunque no es el primero de este tipo, sí aporta novedades en lo que se refiere a los aspectos tenidos en cuenta para su elaboración.

“Índices como el que hemos desarrollado pueden convertirse en una importante herramienta para los gobiernos y el desarrollo de políticas de los países de cara a definir líneas de actuación para mejorar su reputación de cara al exterior”, añade el investigador de la UPM.

Alemania, líder en economía

“En el ámbito económico, el índice tiene en cuenta 10 factores, entre los que destacan los niveles de importación y exportación de cada país, sus ingresos o sus deudas”, apunta Fernández-Crehuet, que destaca el buen posicionamiento de Alemania en este apartado.

El índice de reputación internacional multidimensional considera también aspectos como la digitalización de los países, que contempla tanto el nivel de empleo en el ámbito tecnológico como las habilidades digitales de sus ciudadanos y administraciones, aspectos en los que Alemania y Reino Unido se colocan en cabeza. Por su parte, si atendemos a cuestiones relacionadas con el desarrollo de políticas medioambientales y la apuesta por las energías renovables y el desarrollo sostenible, es Suecia el país que obtiene una mejor puntuación.

Finalmente, si se tienen en cuenta dimensiones relacionadas con el nivel de práctica deportiva de sus ciudadanos y la inversión en el sector deportivo, el país que lidera el ranking es Reino Unido, seguido de Alemania.

Referencia bibliográfica:

Fernández-Crehuet, José María & Rosales-Salas, Jorge & Barragán, Gonzalo. (2019). Construction and validation of an international reputation index: the European case. Regional Statistics. 9. 1-26. 10.15196/RS090205.