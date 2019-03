La esclerostina, clave para predecir el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular

Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES) han demostrado que los niveles elevados de esclerostina circulante están relacionados con la mortalidad por causas cardiovasculares en pacientes con y sin diabetes mellitus tipo 2.

El grupo, que lidera Manuel Muñoz Torres en la Universidad de Granada, ha evaluado la utilidad de dicha esclerostina, una proteína relacionada con el metabolismo óseo, como marcador del riesgo de muerte. Los resultados se han publicado recientemente en Plos One.

“Este hallazgo podría proporcionar información de gran utilidad para la predicción del riesgo de eventos cardiovasculares, así como de la mortalidad relacionada”, explica Beatriz García-Fontana, investigadora del grupo.

Así, la medición de los niveles de esclerostina sérica en la práctica clínica podría considerarse en un futuro cercano como una nueva estrategia para establecer intervenciones clínicas tempranas en individuos de alto riesgo.

El equipo de Muñoz Torres había abordado previamente la relación entre los niveles elevados de esclerostina sérica y la presencia de enfermedad aterosclerótica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sugiriendo que esta proteína podría estar implicada en la enfermedad vascular en estos pacientes.

Sin embargo, indica García-Fontana, “la utilidad de la esclerostina como marcador sérico del riesgo aterosclerótico y lesiones vasculares en pacientes con diabetes tipo 2 seguía sin conocerse con exactitud, por lo que en este trabajo incorporamos datos sobre la incidencia de eventos cardiovasculares en individuos después de siete años de seguimiento, profundizando en el estudio de la esclerostina como predictor de mortalidad”.

Aumento de un 31% de la mortalidad con niveles altos

El estudio realizó un seguimiento de 130 pacientes en los que se midieron los niveles de esclerostina y se evaluó el tiempo hasta el fallecimiento tanto por motivos cardiovasculares como por otros, para establecer la relación entre esta proteína y la mortalidad.

Los investigadores descubrieron que las concentraciones fueron significativamente más altas en pacientes con enfermedad cardiovascular prevalente y también se asociaron al fallecimiento por estas complicaciones, aumentando el riesgo de muerte en un 31% en sus niveles más altos.

Referencia bibliográfica:

Circulating levels of sclerostin are associated with cardiovascular mortality. Novo-Rodríguez C, García-Fontana B, Luna-Del Castillo JD, Andújar-Vera F, Ávila-Rubio V, García-Fontana C, Morales-Santana S, Rozas-Moreno P, Muñoz-Torres M. PLoS One. 2018 Jun 21;13(6):e0199504. doi: 10.1371/journal.pone.0199504. eCollection 2018.