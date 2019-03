Un escarabajo atrapado en ámbar revela que ya polinizaba cícadas en el Jurásico

Un escarabajo ha permanecido 99 millones de años atrapado en ámbar, hasta que ha sido hallado en Birmania por un grupo de investigadores liderados por la Academia China de las Ciencias. El equipo ha descubierto que se trata de la primera evidencia fósil de la íntima relación entre cícadas e insectos.

El coleóptero se conserva junto a una serie de granos de polen de esta planta gimnosperma perenne, la cícada, y muestra adaptaciones especiales, que incluyen mandíbulas para el transporte de dicho polen.

"Los escarabajos de esta época eran antiguos polinizadores de las cicadáceas desde la era de las cícadas y los dinosaurios", afirma Chenyang Cai, actualmente investigador de la Universidad de Bristol y coautor del trabajo que publica la revista Current Biology. "Nuestro hallazgo indica el probable origen antiguo de la polinización de escarabajos de cícadas, de al menos el Jurásico temprano, mucho antes del dominio de las angiospermas y la radiación de los polinizadores de plantas con flores, como las abejas, en el Cretácico".

Cuando el supervisor de Cai, Diying Huang, científico del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing en la Academia China de las Ciencias, le mostró por primera vez el escarabajo atrapado en ámbar, este se sintió inmediatamente intrigado. Reconoció que sus grandes mandíbulas con cavidades erizadas podrían indicar que era un polinizador de cícadas.

Ilustración de una reconstrucción ecológica del escarabajo del Cretácico medio Cretoparacucujus burmiticus / Chenyang Cai

Después de cortar, recortar y pulir la muestra, para obtener una mejor visión bajo el microscopio, la emoción de Cai no hizo más que crecer. El escarabajo portaba varios grupos de diminutos granos de polen. Cai consultó a otro experto en polen antiguo, quien confirmó que los granos pertenecían a esta planta.

En busca de otros polinizadores de cícadas

Los investigadores realizaron además un extenso análisis filogenético para explorar el árbol genealógico del escarabajo. Su análisis indica que pertenecía a un grupo hermano del extinto Paracucujus australiano, que poliniza la cícada Macrozamia riedlei.

Cai señala que este hallazgo, junto con la distribución de escarabajos modernos, le hace sospechar que aún no se han encontrado polinizadores de escarabajos similares a las cícadas. Por eso, lleva cinco años buscándolos. El desafío, dice, es que los escarabajos del Jurásico más antiguos generalmente se encuentran como fósiles de compresión no atrapados en ámbar.

Escarabajo en ámbar / Chenyang Cai

Referencia bibliográfica:

Cai et al.: "Beetle Pollination of Cycads in the Mesozoic". Current Biology 16 de agosto de 2018 http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)30827-3