Encuentran 53 moléculas activas contra el ébola en fármacos ya probados

La actual epidemia de ébola, que ya ha matado a más de 5.600 personas en Liberia, Sierra Leona y Guinea –los países más afectados–, está provocando una necesidad urgente de desarrollar terapias para frenar el avance del virus. Ahora, investigadores de instituciones de EEUU y Canadá han recurrido a técnicas de reposicionamiento de fármacos para acelerar el hallazgo de tratamientos eficaces contra la enfermedad. Los resultados del trabajo se publican hoy en la revista de acceso abierto Emerging Microbes and Infections, del grupo Nature.

Adolfo García-Sastre, uno de los autores principales del trabajo y director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes, en la Escuela de Medicina Icahn (Monte Sinaí, Nueva York), explica a Sinc que el equipo ha encontrado más de 50 compuestos con actividad potencial frente al virus del ébola. “Las moléculas proceden de reposicionamiento de fármacos, por lo que ya han demostrado ser seguras en pacientes”.

Esta técnica –añade– "podría ser un método más barato y rápido para el desarrollo de medicamentos contra la enfermedad”.

Según señala este científico burgalés, que lleva 24 años en la institución neoyorkina y es experto en biología molecular del virus de la gripe, “si encontramos un medicamento cuya utilización ya esté aprobada en pacientes para una indicación distinta, pero que se muestre eficaz en el tratamiento contra ébola, su aprobación para uso en humanos sería más rápida, ya que se tiene experiencia previa sobre los posibles efectos adversos”.

Bloquear la entrada del virus

El equipo, en el que participa también Carles Martínez Romero, otro español que trabaja en la Escuela de Medicina Icahn, rastreó 2.816 fármacos e identificó un total de 53 moléculas que podrían ser capaces de bloquear la entrada de partículas similares al virus de ébola en células.

Los compuestos, señalan los autores, se dividen en varias categorías, entre ellas, inhibidores de microtúbulos, moduladores del receptor de estrógenos, antihistamínicos, antipsicóticos, anticancerígenos y antibióticos.

Algunos de estos compuestos, tales como inhibidores de microtúbulos y moduladores del receptor de estrógeno, ya habían demostrado previamente actividad en pruebas de replicación del virus y en ensayos en modelos de animales. "Otros son nuevos", según García-Sastre.

El investigador indica que “el siguiente paso será hacer ensayos en modelos animales con estas moléculas para categorizar cuáles de ellas funcionan mejor in vivo, sin efectos adversos y a las dosis adecuadas para tratar la enfermedad”.

Referencia bibliográfica:

Adolfo García-Sastre et al. “Identification of 53 compounds that block Ebola virus-like particle entry via a repurposing screen of approved drugs”. Emerging Microbes and Infections. (17 de diciembre 2014)