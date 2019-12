“El gas natural solo puede ser una solución a corto plazo”, ha destacado esta mañana Glen Peters, director de Investigación en el Centro de Investigación Climática Internacional (CICERO), durante la presentación del Proyecto Global de Carbono (GCP, por sus siglas en inglés) en la cumbre del clima COP25 que se celebra estos días en Madrid.

Un total de 76 investigadores de 58 organizaciones de un total de 13 continentes han participado en este informe que se publica de forma anual para dar a conocer las tendencias en el ciclo global del carbono, así como la primera estimación anual del aumento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono en 2019.

Según los resultados del informe, que se publican hoy en tres artículos distintos en las revistas Nature Climate Change, Environmental Research Letters y Earth System Science Data, las emisiones mundiales de CO 2 aumentarán al menos un 0,6 % en 2019 debido al crecimiento sostenido en el consumo de gas natural y petróleo, a pesar de una disminución en el uso de carbón.

“Las emisiones de dióxido de carbono deben disminuir drásticamente para que el mundo cumpla con el límite de estar muy por debajo de 2° C establecido en el Acuerdo de París. Cada año, con emisiones en aumento, ese objetivo es aún más difícil de alcanzar”, ha apuntado Robbie Andrew, investigador de CICERO.

El gas natural sustituye al carbón

Las emisiones globales de CO 2 crecieron un 3 % anual en la década de 2000, pero el crecimiento se desaceleró desde 2010. Sin embargo, las emisiones volvieron a crecer nuevamente en 2017 (1,5 %), 2018 (2,1 %) y ahora en 2019 (0,6 %).

“El débil crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono en 2019 se debió a una disminución inesperada en el uso global del carbón, pero esta caída fue insuficiente para superar el sólido crecimiento en el consumo de gas natural y petróleo”, ha añadido Peters.

“Los compromisos globales contraídos en París en 2015 para reducir las emisiones aún no se corresponden con acciones proporcionales”, ha subrayado.

EE UU y la UE disminuyen sus emisiones

Casi todos los países han contribuido al aumento de las emisiones mundiales, ya sea por crecimiento en las emisiones o por una reducción más lenta de lo requerido.

EE UU redujo en un 1,1 % por año las emisiones desde alcanzar su máximo en 2005. Esta tendencia continúa en 2019 con una disminución de un 1,7 %, compensando un aumento de emisiones relacionado con el clima en 2018 debido a la demanda de calefacción en los meses fríos y de refrigeración en los meses cálidos.

Por su parte, las emisiones en la Unión Europea han disminuido constantemente en un 1,4 % anual en la última década y se prevé que disminuyan en un 1,7 % en 2019. A pesar de la disminución esperada en el uso de carbón de alrededor del 10 %, el crecimiento en el consumo de petróleo y gas natural hará que la tasa de reducción de emisiones sea más baja que en 2018.

En China e India crecen las emisiones de CO 2

Respecto al país más contaminante del mundo, China tuvo disminuciones inesperadas en las emisiones de CO 2 durante el período 2014 a 2016. Sin embargo, en 2017 y 2018 las emisiones de CO 2 aumentaron nuevamente en un 1,7 % y 2,3 %, respectivamente. En 2019, se espera que las emisiones de CO 2 de China aumenten un 2,6 %.

“China utiliza la mitad de todo el carbón del mundo, y parece que el carbón seguirá siendo la mayor fuente de energía y emisiones de CO 2 en el país en los próximos años”, ha asegurado Jan Ivar Korsbakken de CICERO.