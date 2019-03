El repertorio de la nutria gigante incluye 22 vocalizaciones

La nutria gigante (Pteronura brasiliensis) es un mamífero que habita principalmente en América del Sur, en la Amazonía. Estos animales utilizan vocalizaciones para intercambiar información acerca de eventos externos, de su propio estado físico o de motivación, de su individualidad o de su afiliación social, tanto en su etapa adulta como infantil.

Una investigación realizada por Christina Mumm y Mirjam Knörnschild, de la Universidad de Ulm (Alemania) y del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (Panamá), y publicada ayer en PLoS ONE, ha determinado que el repertorio de la nutria gigante adulta incluye 22 vocalizaciones distintas y el de la nutria recién nacida 11.

Las nutrias gigantes son animales muy sociales y realizan vocalizaciones con frecuencia. Según relatan las investigadoras, “viven en grupos altamente cohesionados y en general tienen una estructura social básica con una pareja reproductora y su descendencia nacida en los diferentes años”.

Los individuos participan en actividades de grupo compartidas y desempeñan diferentes roles sociales, sentando las bases de unas relaciones individuales complejas y a largo plazo.

Mumm y Knörnschild analizaron la relación entre los distintos registros vocales y la complejidad social de esta especie. En concreto, registraron y estudiaron las vocalizaciones de ejemplares adultos y nutrias neonatas de grupos silvestres y en cautiverio, las clasificaron en función de su estructura acústica y describieron el contexto de comportamiento en el que se realizaban.

Las investigadoras encontraron un repertorio vocal sofisticado con 22 tipos de vocalizaciones distintas producidas por las nutrias adultas y 11 tipos de vocalización emitidas por los ejemplares infantiles.

Una comparación con otras subfamilias de nutrias puso de manifiesto una relación entre la complejidad vocal y social, siendo las nutrias gigantes la especie más social y vocalmente más compleja. “La complejidad social de las nutrias gigantes parece reflejarse en su complejidad vocal”, concluyen las científicas.

Primera descripción en nutrias recién nacidas

La descripción que han proporcionado sobre las vocalizaciones de individuos recién nacidos es la primera para la especie de la nutria gigante. En este sentido, tal y como habían previsto en las hipótesis de partida, estos balbuceos “también son complejos y comprenden vocalizaciones específicas de la edad así como precursores del repertorio que tendrán en la adultez”, apuntan.

