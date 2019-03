El origen de dos tipos de VIH está en gorilas de Camerún

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es la causa del sida, y su tipo VIH-1, que es el más virulento e infeccioso y el que causa un mayor número de casos, puede dividirse en cuatro grupos: M, N, O y P. Cada uno de ellos es el resultado de una transmisión del virus de inmunodeficiencia de los simios (SIV, por las siglas en inglés de Simian Immunodeficiency Virus) a humanos y los cuatro han ocurrido de forma independiente.

Anteriores investigaciones habían rastreado los linajes M y N hasta situar su procedencia en comunidades de chimpancés del Sur de Camerún, mientras en el caso de los grupos O y P su origen seguía siendo desconocido hasta ahora. Una investigación internacional publicada hoy en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) parece desvelar el misterio: el origen de estos dos linajes también parece estar en el Sur de Camerún, pero no se ha encontrado en chimpancés sino en los gorilas occidentales de las tierras bajas (Gorilla gorilla gorilla).

“Ambas especies, chimpancés y gorilas, albergan virus que son capaces de cruzar la barrera de las especies y saltar a humanos causando grandes enfermedades”, afirma en declaraciones a Sinc la investigadora Martine Peeters, del L'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) de Montpellier (Francia), encargada de coordinar un trabajo que firma en primer lugar Mirela D’arc, investigadora de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) y que cuenta con la participación de otros científicos de Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Gabón, Ruanda, Gabón y Camerún.

Los científicos han examinado muestras de heces de diferentes especies y subespecies de gorilas en todo el centro de África en busca de anticuerpos que pudieran delatar la presencia de SIV. De esta manera, hallaron virus estrechamente relacionados con los linajes O y P. En el caso del grupo O, está ampliamente extendido entre los gorilas del Oeste de África central, mientras que el grupo P apenas ha sido detectado.

En realidad, el grupo M es el principal responsable de la actual pandemia de VIH-sida en todo el planeta, con alrededor de un 97% de los casos. Sin embargo, los expertos consideran muy importante haber dilucidado el origen de todos los grupos de VIH-1 y demostrar que dos especies de simio están involucradas.

Caza de animales silvestres

“Al igual que en el caso ya conocido de los chimpancés, “el modo de transmisión a humanos más probable en el caso de los gorilas es a través de la exposición a sangre y tejidos infectados durante la caza de animales silvestres”, apunta la investigadora.

A partir de ahora, los investigadores quieren evaluar la infección de SIV en estos gorilas y averiguar “si podría tener un impacto en la supervivencia de este animal en peligro de extinción”, apunta Martine Peeters.

De hecho, el gorila occidental, llamado de llanura, planicie o tierras bajas, se considera una subespecie en “peligro crítico de extinción”, según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el máximo nivel de amenaza para las animales que aún se conservan en estado silvestre, lo que significa que corre un gran riesgo extremadamente alto de desaparecer. Además de en Camerún, se puede encontrar en Angola, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón.

Referencia bibliográfica

