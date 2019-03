El nivel del mar aumenta más rápido de lo que se estimaba

Un grupo internacional multidisciplinar de geógrafos y geólogos ha desarrollado un nuevo sistema para medir el nivel del mar que completa las observaciones por satélite con datos sobre los cambios en las mareas y mediciones de GPS sobre el movimiento vertical del suelo.

Hace más de 20 años, los primeros cálculos sobre el nivel del mar determinaron que el aumento era mayor de lo que los científicos pensaban. El nuevo estudio, publicado en Nature Climate Change, demuestra que al sobreestimarse en los años 90 el aumento del nivel del mar, la aceleración de este incremento ha sido en realidad mayor de lo que indicaban estudios previos.

“Los resultados señalan que durante los primeros años de observación por satélite se sobreestimó el aumento del nivel del mar”, destaca a Sinc Cristopher Watson, científico experto en clima en la Universidad de Tasmania (Australia) que ha liderado la investigación.

Nuevas mediciones del aumento del nivel del mar

A nivel global, el nuevo trabajo sugiere que el aumento medio del nivel del mar desde 1993 hasta mediados de 2014 es de entre 2,6 y 2,9 milímetros por año, frente a los 3,2 calculados previamente. Pese a esta reducción, “la velocidad del incremento en estos años prácticamente se ha duplicado respecto a la de la mayor parte del siglo XX”, recuerda el investigador.

Pero son los años de registros de 1993 a 1999 los que se han visto más afectados por estas modificaciones. Según las correcciones efectuadas ahora para estos seis años, el nivel de este aumento se situó entre 0,9 y 1,5 milímetros menos por año.

El equipo de científicos explica que esto se debe a que los sistemas de datos a través de satélite –que se vienen utilizando desde 1993– no tenían en cuenta las variaciones producidas por las mareas ni los movimientos verticales de la corteza terrestre, que pueden ser provocados por diversos movimientos sísmicos u otros fenómenos geológicos.

Para paliar estas deficiencias y efectuar unos cálculos más precisos, los científicos compararon los datos obtenidos por satélite con otras mediciones de los cambios en las mareas y aportaron nuevas medidas obtenidas con GPS para calcular las variaciones en la altura de la corteza terrestre.

Sin embargo, como las estimaciones para los últimos años no han sufrido apenas correcciones, el nivel de aumento del mar se ha acelerado incluso más de lo que ya se había calculado. Esto corrige otros estudios previos que indicaban que la aceleración había disminuido en la última década.

Una aceleración alarmante para las zonas costeras

Para Watson, estos resultados encajan con los datos que se tienen sobre el deshielo cada vez mayor en el Antártico oeste y Groenlandia. Por esta razón, los científicos piden a las autoridades que tengan en cuenta las consecuencias de esta aceleración y el fuerte impacto que puede tener, principalmente sobre las zonas costeras, que “sufrirán más frecuentemente sucesos como las inundaciones”, alerta el australiano.

Según las estimaciones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el nivel del mar aumentará hasta 98 centímetros para 2100 si se continúa con los niveles actuales de emisión de gases de efecto invernadero.

Referencia bibliográfica:

Watson, C. et al. “Unabated global mean sea-level rise over the satellite altimeter era”. Nature Climate Change 11 de mayo de 2015 DOI: 10.1038/nclimate2635