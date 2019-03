El microambiente tumoral, mecanismo de resistencia a la quimio en cáncer colorrectal

Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) han publicado en Oncotarget un nuevo trabajo que revela la importancia del entorno del tumor como generador de resistencia al tratamiento en cáncer colorrectal, el cuarto cáncer más frecuente y la principal causa de mortalidad por cáncer en todo el mundo.

El artículo describe cómo la presencia de ciertas moléculas en el entorno del tumor desencadena procesos que protegen a las células tumorales de la acción de la quimioterapia convencional. Esta resistencia es uno de los principales obstáculos para los pacientes. Por ello, entender los mecanismos a través de los cuales se genera es básico para mejorar su pronóstico.

El estudio, liderado por David G. Molleví, del Programa contra la resistencia terapéutica en cáncer (PROCURE) de IDIBELL, demuestra cómo ciertas citocinas, quimiocinas y otras moléculas solubles secretadas por los fibroblastos asociados a carcinoma (CAF), un tipo de células no tumorales estrechamente asociadas con las tumorales, inducen procesos que ralentizan el ciclo celular, afectando la proliferación de células tumorales.

En presencia de quimioterapia convencional, estas moléculas estabilizan y activan ciertas proteínas de señalización que dificultan la efectividad del tratamiento. No obstante, los investigadores también han observado que la inhibición de la vía de señalización JAK/STAT, adicta a muchas de estas citocinas, parece revertir este efecto protector.

La importancia del microambiente tumoral en la progresión del cáncer y su papel en el desarrollo de resistencia a las terapias se ha convertido cada vez más evidente.

"Aunque la investigación actual sobre el cáncer se centra principalmente en las terapias contra objetivos específicos, la mayoría de los tumores aún está siendo tratada con terapias convencionales, por lo que la resistencia a los medicamentos sigue siendo el principal obstáculo para su éxito", explica Molleví.

"Desde una perspectiva clínica, la identificación de los factores que median la resistencia a medicamentos mediada por el microambiente tumoral podría aportar información útil para evitarla", añade. "Si obstaculizamos la acción de aquellas células normales clave responsables de la síntesis de estos factores, es posible que podamos evitar el efecto protector ejercido por tales moléculas, lo que volvería las células tumorales sensibles a la quimioterapia".

Referencia bibliográfica:

Gonçalves-Ribeiro S, Guillen Díaz-Maroto N, Berdiel-Acer M, Soriano A, Guardiola J, Martínez-Villacampa M, Salazar R, Capellà G, Villanueva A, Martínez-Balibrea E, Molleví DG. Carcinoma-associated fibroblasts affect sensitivity to oxaliplatin and 5FU in colorectal cancer cells. Oncotarget 2016 Aug 8. doi: 10.18632/oncotarget.11121

http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path[]=11121&pubmed-linkout=1