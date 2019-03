El fitato previene patologías asociadas a la diabetes

El fitato o ácido fítico és un compuesto fosforado de origen natural que está presente en numerosos alimentos, principalmente en legumbres, cereales integrales y frutos secos. Miembros del Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal y Biomineralización de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), liderados por el doctor Fèlix Grases, ya habían comprobado que este compuesto ejerce un efecto de prevención de los cálculos renales cálcicos, las calcificaciones patológicas de tejidos blandos y la osteoporosis.

Ahora, este equipo ha seguido trabajando sobre las propiedades del fitato, y en colaboración con investigadores del Hospital Son Llàtzer, de Palma (Mallorca), han desarrollado una patente basada en el uso del fitato para prevenir el desarrollo de varias enfermedades asociadas a la diabetes, como la neuropatía, la nefropatía, la ateroesclerosis, la calcificación vascular y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

En el caso de los pacientes diabéticos, el desarrollo de estas patologías está relacionado con la formación de productos finales de la denominada glicación avanzada (AGE). La glicación implica una modificación de los grupos amino de las proteínas por la acción de azúcares reductores. En concreto, estos compuestos son el resultado de un proceso que se conoce como glicación no enzimática de proteínas, que conduce al deterioro estructural y funcional de las moléculas sobre las cuales actúa.

La patente se basa en la acción del fitato como inhibidor de la formación de AGE. Los investigadores han confirmado que esta sustancia, acompañada de otro compuesto natural cómo es la piridoxamina –un vitámero de la vitamina B6–, ejerce esa función, y han patentado su uso terapéutico para el tratamiento de las enfermedades que aparecen como consecuencia de la formación de productos finales de la glicación avanzada.

Otra ventaja del fitato

Los investigadores también han publicado en la revista PLoS One un estudio que concluye que una dieta rica en fitato ayuda a prevenir la calcificación de la válvula mitral del corazón en las personas mayores. La investigación se ha hecho en colaboración con investigadores del Hospital Universitario Son Espases, de Palma (Mallorca).

La calcificación cardiovascular es una patología que se da a partir de la formación anormal de depósitos sólidos de hidroxiapatita (fosfato cálcico) en tejidos blandos del sistema cardiovascular (el corazón y los vasos sanguíneos), y que puede provocar importantes problemas de salud. En el caso concreto de la válvula mitral, que regula el flujo sanguíneo entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo del corazón, la calcificación puede conducir a un mal funcionamiento de esta válvula y, por lo tanto, puede comportar que el correcto bombeo sanguíneo se vea alterado.

El estudio parte de la constatación en estudios previos del equipo que el fitato puede actuar como inhibidor de la calcificación. Ahora, los investigadores de la UIB y del Hospital Universitario Son Espases han analizado los niveles de fitato y de calcificación de la válvula mitral en 188 pacientes, que tenían 68 años de media. La investigación ha concluido que los individuos que presentaban unos niveles superiores de fitato en la orina (porque ingerían más a través de la dieta) tenían menos calcificación en la válvula mitral.

De este modo, la investigación ha vuelto a confirmar el importante papel que el fitato tiene como inhibidor de las calcificaciones patológicas, a la vez que ha señalado la importancia de mantener una dieta rica en este compuesto para prevenir las patologías que se derivan de la calcificación.

