El compuesto miR-9-5p previene el desarrollo de la fibrosis pulmonar idiopática

Un equipo liderado por científicos del Centro Mixto de Biología Molecular “Severo Ochoa” (CBMSO / CSIC-UAM) ha descrito el papel de un microRNA (miRNA), miR-9-5p, en el contexto de la fibrosis orgánica.

Los llamados miRNAs son ácidos ribonucleicos de tamaño reducido que participan muy activamente en la regulación de la expresión de los genes. Desde su descubrimiento, hace algo más de 15 años, los miRNAs se han revelado como moduladores de procesos celulares, con especial importancia en el desarrollo de diferentes procesos fisiológicos y patológicos, como la fibrosis.

La fibrosis es un proceso patológico resultado de una respuesta inflamatoria perpetuada y anómala en un órgano, de modo que el tejido vivo de este se va sustituyendo progresivamente por un conjunto de proteínas de matriz extracelular, como el colágeno. Esto hace que el tejido del órgano se vuelva grueso y duro, dando lugar a una reducción paulatina de la función tisular hasta su muerte.

Este proceso se observa en muchas enfermedades humanas como la fibrosis pulmonar idiopática. Pero también se desencadena en enfermedades hepáticas, como la cirrosis; o en el riñón, en la nefropatía diabética o hipertensiva. Así, el artículo, publicado en EMBO Reports, aborda en profundidad el papel preventivo de miR-9-5p en la fibrosis pulmonar y peritoneal.

A través de un cribado de cientos de miRNAs, los investigadores seleccionaron a miR-9-5p por su doble regulación: la expresión de miR-9-5p se induce, tanto por un mediador de fibrosis, TGF-β; como por estrés oxidativo, otro fenómeno que favorece la fibrosis.

Papel de miR-9-5p en la fibrosis pulmonar

El estudio de este miRNA ha demostrado que la administración de miR-9-5p a ratones que desarrollan fibrosis pulmonar inducida por bleomicina, frena de manera llamativa este proceso.

Por otro lado, los análisis de biopsias de pacientes con fibrosis pulmonar, así como de células de peritoneo, también han permitido confirmar su participación en la inhibición de la fibrosis.

Finalmente, el estudio detallado del proceso de fibrosis en las células en las que se origina, los fibroblastos, ha permitido conocer algunos de los mecanismos moleculares por los que actúa miR-9-5p y se ha observado que están relacionados con el bloqueo de la ruta de señalización mediada por TGF-β, y la disminución del estrés oxidativo en los fibroblastos.

Estos resultados sugieren que el propio TGF-β, además de disparar señales que favorecen la fibrosis, pone en marcha mecanismos que autolimitan su daño, en un ejemplo más del intento de todos los organismos de mantener la homeostasis o estado de equilibrio general de todas las funciones.

Esta investigación, publicada en la prestigiosa revista EMBO Reports, ha permitido proponer a miR-9-5p como un marcador clínico de la fibrosis, concepto que se ha vertido en una patente europea desarrollada por el CSIC y la empresa GENDIAG.

El trabajo ha sido realizado, principalmente, por Marta Fierro Fernández, en el laboratorio de Santiago Lamas, en el CBMSO. En él participan, además de dos laboratorios del CBMSO, miembros del servicio de Anatomía Patológica del Hospital Ramón y Cajal y de la Unidad de Genómica del Parque Científico de Madrid.

Financiado por el MINECO y con apoyo de la Comunidad de Madrid a través del consorcio “Fibroteam” y de la Fundación Renal “Íñigo Álvarez de Toledo”.