El 20% del paisaje español ya se ha desertificado

Hace tiempo que los expertos vienen advirtiendo que España se está desertificando, pero ahora podemos ponerle números a este hecho: un 20% del territorio ya se ha desertificado, y un 1% está degradándose actualmente. Esta es la conclusión de un grupo de investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) publicada en Science of the Total Environment.

Para desarrollar este trabajo, liderado por Jaime Martínez Valderrama, investigador de la Estación Experimental de Zonas Áridas en Almería, se han utilizado dos herramientas. Por un lado, un mapa de condición de la tierra les ha permitido conocer la situación de degradación del territorio y su tendencia de futuro. Por otro lado, gracias a un conjunto de modelos de simulación sobre cada paisaje de desertificación detectados en el programa, se ha estimado el riesgo de desertificación de cinco casos representativos. A partir de este análisis, los científicos han logrado establecer la jerarquía de los factores que intervienen en este proceso agravado por los efectos del cambio climático.

“Los primeros modelos de simulación implementados revelan que los cultivos herbáceos afectados por erosión son el paisaje más proclive a desertificarse”, aclara Martínez. “Los factores que más afectan son los climáticos, por encima de los socioeconómicos”. Este estudio ha contado con el apoyo de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Instituto de Economía, Geografía y Demografía, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales.

Sin embargo, el investigador advierte de que los resultados no pueden generalizarse porque “es necesario estudiar más casos para cubrir la casuística que ofrece el territorio español y que permita reproducir los análisis en distintos lugares”.

La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación entró en vigor el 26 de diciembre de 1996. En la actualidad ha sido firmada por 191 países, entre ellos España.

Todos los países signatarios tienen la obligación de elaborar y ejecutar un Programa de Acción Nacional contra la Desertificación y España publicó el suyo en 2008, gracias la centralización de diversos esfuerzos promovidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

