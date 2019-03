El efecto ‘Brad Pitt’ de los machos bonobo

Cuando se trata de escoger pareja, muchas mujeres no tendrían problemas en decantarse por un actor como Brad Pitt si se les presentara la oportunidad. En el caso de las hembras bonobo (Pan paniscus) parecen tenerlo también muy claro: se reproducen con el macho más atractivo.

Esta es la principal conclusión a la que ha llegado un grupo de científicos internacional tras descubrir que ciertos machos poseen una fuerte ventaja sobre el resto de sus compañeros a la hora de procrear.

Aunque el equipo de investigadores, liderado por Martin Surbeck del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology en Alemania, aún no ha verificado las razones por las que se da este sesgo, apuntan principalmente a una tendencia por parte de las hembras a aparearse con el mismo macho atractivo.

“Lo divertido de este escenario es que la mayoría de las hembras tendrían la misma preferencia por Camillo, el macho alfa y el ‘Brad Pitt’ de los bonobos en nuestra investigación”, asegura Surbeck.

El estudio, realizado en un grupo de bonobos de la República Democrática del Congo, muestra que el macho con más éxito de la manada engendra más del 60% de la nueva generación.

Es más, tras analizar la paternidad de 24 primates de la especie, los científicos descubrieron que la inclinación hacia ciertos machos en concreto es más evidente que en el resto de chimpancés –caracterizados por ser mucho más agresivos–.

“A diferencia de los chimpancés, donde todos los machos adultos superan a las hembras y pueden obligarlas a aparearse, parece que la elección de las hembras bonobo tiene un papel mucho más importante”, asegura el coautor de la investigación Kevin Langergraber, de la Universidad Estatal de Arizona (EE UU).

De este modo, los resultados del trabajo han sorprendido a los expertos, que atribuían a esta especie de chimpancé un gran éxito en el apareamiento debido a sus estrechas relaciones de amistad con las hembras y su falta de agresividad.

El equipo examinó la paternidad de 24 bonobos nacidos entre 2002 y 2013. / Zanna Clay

