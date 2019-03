Ecosensor, un sistema para conocer la calidad del aire urbano en tiempo real

Científicos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han presentado EcoSensor, un equipo de bajo coste y rápida instalación que, combinado con una 'app' y teléfono móvil, permite conocer la calidad del aire urbano.

Ecosensor está compuesto por uno o más sensores capaces de medir diferentes contaminantes en el aire –junto con las coordenadas y el instante de captura–, un sistema de comunicaciones embebido, dispositivos móviles y servidores en la nube. Según destacan sus creadores, puede llevarse a cuestas o instalarse rápidamente en cualquier vehículo, “siendo la bicicleta la opción más flexible y ecológica”.

Carlos Tavares Calafate, investigador del Grupo de Redes de Computadores y Subdirector del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores (DISCA) de la UPV, señala que, aprovechando la red de transporte público existente, Ecosensor permitiría maximizar el control medioambiental en las ciudades con un coste mínimo, y extenderlo a cualquier punto de las mismas.

“Actualmente, Europa dispone de una red de estaciones para monitorizar el aire, que requieren de infraestructura propia y sensores avanzados, lo que eleva considerablemente su coste. Además, en la práctica el número de estaciones es muy reducido, lo que impide conocer con detalle la calidad del aire en los distintos puntos de la ciudad. Ecosensor permite salvar este hándicap de una forma además muy eficiente”, destaca Tavares Calafate.

Sobre su funcionamiento, el investigador destaca su sencillez: “Basta con iniciar la aplicación para empezar a monitorizar la ciudad. Una vez se cargan los datos en la nube, el sistema genera automáticamente, a partir de datos registrados por terminales de varios usuarios, los mapas de contaminación detallados del área estudiada. Si el número de usuarios es elevado, se pueden tener mapas de contaminación completos y actualizados prácticamente al instante”.

Además de permitir conocer con detalle qué zonas de una ciudad están más contaminadas, Ecosensor podría ser una herramienta de ayuda para aplicar restricciones de tráfico en las zonas que alcancen valores críticos.

Costes muy bajos para la administración

“La administración pública en general, y los ayuntamientos en particular, tendrán una herramienta más para conocer la calidad de aire en zonas urbanas, con la ventaja de que los costes son muy bajos para la administración, y el grado de detalle de los valores obtenido es muy bueno, superando con creces los datos que la infraestructura actual es capaz de ofrecer”, destaca Carlos Tavares.

Respecto al usuario particular, los creadores de Ecosensor señalan: ”Además de la sensación de ser partícipes de la organización y calidad de vida de su ciudad, el ciudadano tendrá como ventaja el poder conocer de primera mano, y en tiempo real, la calidad de aire en cualquier trayecto que esté realizando, así como la distribución de los distintos gases dañinos para la salud, como es el caso del ozono, especialmente agresivo con las vías respiratorias”

Los investigadores validaron las prestaciones de este sistema en la ciudad de Valencia, comparando los valores obtenidos por el equipo con datos de control recogidos por las estaciones distribuidas en la ciudad en las mismas fechas y ubicación. Además, el trabajo ha sido publicado recientemente en el Journal of Sensors.

