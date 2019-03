Dos vacunas protegen a los ratones contra el zika

Tras la declaración del zika como emergencia de salud pública mundial por la Organización Mundial de la Salud, el desarrollo de una vacuna segura y eficaz para combatir el virus y sus consecuencias en mujeres embarazadas ha sido una prioridad para los científicos de todo el mundo.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard (EE UU) y la Universidad de Sao Paulo (Brasil) ha demostrado en ratones la eficacia de dos vacunas en la protección contra el virus, una realizada con plásmidos de ADN y otra con una forma inactivada y purificada del virus.

“Fue sorprendente ver cómo todos los ratones control –infectados con zika y sin vacunar– mostraban altos niveles de replicación del virus, mientras que en todos los ratones vacunados no se detectaba el virus con el que habían sido infectados posteriormente”, declara a Sinc Dan Barouch, profesor de medicina en Harvard y autor principal de la investigación.

Dosis única

Los resultados, publicados en la revista Nature, señalan que una única dosis de cualquiera de las dos vacunas posibles es suficiente para proporcionar la protección completa contra el virus.

En concreto, el estudio se realizó con la cepa del noroeste de Brasil que, según la evidencia científica, es capaz de atravesar la placenta e inducir microcefalia fetal y otras malformaciones congénitas.

“Esta es la primera demostración de la protección eficaz de una vacuna contra el zika en un modelo animal”, afirma Barouch.

El éxito de la protección reside en la capacidad de ambas vacunas para inducir en el organismo la producción de anticuerpos contra el virus, de la misma forma en la que actúan otras vacunas de flavivirus –virus de la misma familia que el zika– que se utilizan en humanos.

Los autores consideran que, aunque se debe tener cuidado extrapolando los datos a personas, la investigación abre la posibilidad de lograr una vacuna humana segura y eficaz.

Referencia bibliográfica:

Larocca, R. A. et al.: "Vaccine protection against Zika virus from Brazil". Nature. 28 de junio del 2016 http://dx.doi.org/10.1038/nature18952