Diseñan una red social para el aula

Siguiendo la filosofía de redes sociales como Twitter, ingenieros de la facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han desarrollado Bolotweet, una aplicación que se usa durante los últimos minutos de clase para comprobar el nivel de comprensión de los estudiantes sobre lo que acaban de aprender.

“Utiliza la idea de microanotaciones o tuits, es decir, textos muy breves que son evaluados por el profesor usando una escala del 0 al 3”, explica Jorge Gómez Sanz, profesor en la facultad de Informática de la UCM y autor principal de la investigación que se publica en Methodologies and Intelligent Systems for Technology Enhanced Learning.

Basada en un software libre, la herramienta parte del reto de implantar el Proceso de Bolonia y conseguir una evaluación continua de los alumnos menos costosa, que sea provechosa tanto para estudiantes como para profesores.

El alumno dedica los últimos diez minutos de clase a redactar una idea en 170 caracteres que resuma algo de lo dicho por el docente. A continuación, lo sube a la nube usando un PC, portátil o su smartphone.

Los profesores pueden ir evaluando sobre la marcha las ideas que se suben o terminar de evaluar las de la clase anterior. Puntuarán esas anotaciones en función de que el contenido se entienda, sea concreto y original. Si algún estudiante quiere mejorar la nota, puede repetirlo.

“El alumno se ve obligado a reflexionar sobre los contenidos. El planteamiento le ‘fuerza’ a buscar una forma apropiada de expresar una idea relacionada con lo impartido por el profesor y que pueda tener cabida en el número permitido de caracteres”, señala el ingeniero.

Útil para apuntes y exámenes

Otra de las ventajas de Bolotweet es que si se aglutinan las anotaciones mejor valoradas sirven de apuntes para los estudiantes. Además, potencia el componente lúdico en el aula –lo que se conoce como gamificación– usando como base la evaluación de cada microanotación y convirtiéndola en puntos.

“La nota final en la asignatura se incrementa si se consigue más de un número determinado de puntos”, indica Gómez Sanz. Estas puntuaciones se ordenan en un ranking para que el alumno sepa en qué posición se encuentra respecto a la media de la clase, pero sin revelar quién ocupa otras posiciones.

Desde que se puso en funcionamiento en 2010, la aplicación ha ido implementando mejoras, como pasar de los 140 caracteres iniciales a 170, debido a las quejas de los alumnos para condensar los conceptos en tan poco espacio, o la incorporación de medallas para identificar los tuits mejor escritos y que puedan servir como referencia a otros.

La herramienta les resulta muy útil a los profesores para identificar, en cada clase, cómo están adquiriendo conceptos los estudiantes. También ayuda a estos a la hora de preparar sus exámenes, puesto que así saben qué clases les ha costado más plasmar en las microanotaciones.

“Muchos descubren tarde, una vez hecho el examen, que no supieron contar bien lo que tenían en mente. No es ninguna sorpresa cuando les enseñamos su progreso en Bolotweet y se les muestra que el problema ya lo tenían”, destaca el ingeniero.

