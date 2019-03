Un dinosaurio jirafa hallado en Burgos toma el nombre de Clint Eastwood

Un equipo internacional de científicos liderados desde el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos) y la Universidad de Zaragoza ha presentado esta semana en la revista Peer J una nueva especie de dinosaurio descubierto en la sierra burgalesa de la Demanda: Europatitan eastwoodi.

El nombre hace alusión a su origen europeo y a su gran tamaño (como los titanes de la mitología griega), así como al actor de cine Clint Eastwood, uno de los protagonistas de la película El Bueno, el Feo y el Malo, rodada en esta comarca serrana.

Esta nueva especie se identifica como un dinosaurio saurópodo, grupo caracterizado por englobar animales de grandes dimensiones, y de cuello y cola largos. “El ejemplar es uno de los saurópodos titanosauriformes más completos de comienzos del Cretácico en Europa, un descubrimiento que puede ayudarnos a conocer mejor cómo evolucionaron y se diversificaron estos dinosaurios en Europa en ese tiempo”, destacan los autores.

La antigüedad de los fósiles de Europatitan ronda los 125 millones de años, al principio del período Cretácico (era Mesozoica). Los restos fósiles se extrajeron del yacimiento Oterillo II, situado entre Salas de los Infantes y Barbadillo del Mercado (Burgos). El yacimiento fue objeto de tres campañas de excavaciones –años 2004 a 2006– financiadas por la Junta de Castilla y León y la Fundación Dinosaurios. Se recuperó un esqueleto semicompleto y parcialmente articulado, con muchos huesos dispuestos tal como murió el animal. La lista de elementos anatómicos recogidos incluye un diente, vértebras del cuello, espalda y cola, hombro, mano y pelvis.

El nuevo dinosaurio tiene una combinación única de caracteres anatómicos, nunca vistos en otras especies de dinosaurios. Los huesos más característicos son las costillas, escápula (equivalente a nuestro omoplato), y las vértebras dorsales (de la espalda). El estudio revela que esta especie estaría situada en la base de la evolución de los llamados sonfospóndilos (con ‘vértebras esponjosas’, nombre que refiere la posesión de huesos con grandes huecos internos).

Pero sin duda la característica más impactante de Europatitan es que se trataba de un animal de proporciones gigantescas. El hueso más largo que se ha recuperado es una costilla de 210 cm de longitud; las dos escápulas tienen 165 cm de longitud y una vértebra dorsal alcanza 70 cm de altura a pesar de estar incompleta.

Lo más sorprendente para los investigadores fue comprobar las dimensiones de las vértebras del cuello: hasta 114 cm de longitud y 90 cm de alto. Estos animales tenían hasta 15 vértebras de cuello –no todas del mismo tamaño– y se estima que la longitud total del cuello de este coloso estaría entre 10 y 11 metros. Era un cuello extremadamente largo, que podría duplicar en longitud al tronco y ser tan largo como su cola. La longitud total de este dinosaurio podría alcanzar 27 metros, y su peso llegaría a las 35 toneladas.

Un ‘dinosaurio jirafa’

Este dinosaurio formaba parte de los coloquialmente conocidos como ‘dinosaurios jirafa’, entre los que destaca una especie norteamericana denominada Sauroposeidon, cuyas vértebras de cuello son muy semejantes a las de Europatitan.

A pesar de su formidable tamaño, el peso de estos huesos no sería excesivo, pues presentaban un pronunciado aligeramiento a base de lo que los investigadores denominan neumaticidad: el conjunto de huecos y excavaciones en los huesos, incluso con abundantes cavidades dentro de la masa ósea. Eran grandes huesos de una fragilidad asombrosa.

Según algunos investigadores, el cuello de estos dinosaurios podría disponerse casi vertical y tendría bastante movilidad; eso les permitía conseguir alimento de árboles de gran altura. En el caso de Europatitan, su cabeza podría estar a 16 metros por encima del suelo, por lo que se considera como uno de los dinosaurios conocidos más altos de Europa.

Estos cuellos eran una auténtica obra de ingeniería evolutiva que muestra de una manera evidente la gran capacidad adaptativa de los dinosaurios a los ecosistemas y ambientes que ocupaban, una de las razones de su éxito en la era Mesozoica.

Según los autores, “la presencia de un dinosaurio de estas características en Europa es uno de las cuestiones más llamativas de la investigación realizada; y los resultados de este estudio ponen de nuevo el foco de atención de la paleontología mundial en la Sierra de la Demanda burgalesa".

De una edad similar a Europatitan eastwoodi es otro dinosaurio burgalés: Demandasaurus darwini. La nueva especie ayudará al conocimiento de los posibles intercambios de faunas de dinosaurios entre África y Europa. El debate científico sobre esas relaciones tiene una de sus referencias en la península ibérica, que ha proporcionado fósiles de dinosaurios que exhiben claras semejanzas con otros existentes en África o América del Sur, como es el caso del género Demandasaurus.

Además de la importancia científica del nuevo dinosaurio burgalés, los descubridores destacan el homenaje que contiene el nombre científico de Europatitan al conocido actor Clint Eastwood.

“Se basa precisamente en considerarle una persona que ha logrado el éxito partiendo de cero y se ha ganado a pulso el reconocimiento por su trabajo. Eastwood representa el éxito en el cine, triunfando como actor primero, como productor y director después (en Ecología diríamos que ha conseguido ocupar varios nichos –el papel que tiene una especie en el ecosistema– y lo ha hecho de una forma eficaz). Su versatilidad profesional nos recuerda a la gran capacidad de los dinosaurios para adaptarse a distintos medios y salir adelante”.

Referencia bibliográfica:

Fidel Torcida Fernández-Baldor, José Ignacio Canudo , Pedro Huerta, Miguel Moreno-Azanza, Diego Montero. “Europatitan eastwoodi, a new sauropod from the lower Cretaceous of Iberia in the initial radiation of somphospondylans in Laurasia”. Peer J, 27 de junio de 2017.