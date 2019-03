Diez noticias de ciencia que triunfaron en un año marcado por el ébola

Si hay que establecer un ranking de las noticias de ciencia más importantes del año 2014, la primera, sin duda, es el aterrizaje del módulo Philae de Rosetta en su cometa; y tampoco puede faltar la crisis del ébola que ha vivido y sigue sufriendo África occidental. Sin embargo, ninguno de estos protagonistas científicos del año se encuentra entre las noticias de la web de Sinc más visitadas por los lectores. Según las estadísticas de Sinc, estos han sido los temas que han recibido un mayor número de clics en 2014.

1. Twitter revela que hay dos superdialectos del español

Existen dos grandes superdialectos del castellano en Twitter: uno compartido por las grandes ciudades españolas y americanas, y otro característico de zonas rurales. Esta investigación, realizada por el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC) y la universidad francesa de Toulon, ha sido la noticia más leída por los visitantes de Sinc en 2014. Se trata del primer estudio de dialectos en redes sociales.

El estudio revela un superdialecto en grandes ciudades españolas y americanas, y otro en zonas rurales. / IFISC

2. Encontradas dos nuevas estrategias para curar la psoriasis

Este 2014, también hemos asistido al descubrimiento de dos nuevas estrategias para curar la psoriasis. El estudio, liderado por investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y publicado en las revistas Immunityy Science Translational Medicine, afirmó que dichos tratamientos estaban basados en compuestos farmacológicos que ya existen y que, en ratones, no parecen tener efectos secundarios.

3. El placer de beber buena agua del grifo

El reportaje de la periodista Adeline Marcos sobre los factores que influyen en la calidad y el sabor del agua ocupa la tercera posición.

4. Las primeras vaginas artificiales se implantan en cuatro adolescentes

La implantación a cuatro adolescentes de las primeras vaginas artificiales fue la cuarta noticia más leída. El nuevo hito de la medicina regenerativa se produjo gracias al diseño del órgano creado a partir de las propias células de las chicas.

5. Demuestran en ratas que la dieta Dukan aumenta el riesgo de problemas de riñón

En quinto lugar, se demostró que la dieta Dukan aumentaba el riesgo de problemas de riñón en ratas. Así lo afirmaron científicos de la Universidad de Granada, que advertían además de la necesidad de controlar las dietas hiperproteicas, ya que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades renales a largo plazo y empeoran los marcadores urinarios y morfológicos del riñón.

Pies de un afectado por síndrome de Down. / Wikipedia

6. Un feto con síndrome de Down y su gemelo sano desvelan la clave genética del trastorno

La revelación de la clave genética del síndrome de Down gracias a un feto con dicho trastorno y su gemelo sano fue la sexta noticia más visitada este año. Este estudio arrojaba luz sobre cómo el cromosoma extra 21 modifica el equilibrio de todo el genoma, causando así el síndrome de Down. Los científicos compararon la expresión de genes de un par de hermanos monocigóticos idénticos en los que solo uno de ellos tenía trisomía 21, lo que solamente pasa en uno de cada 385.000 casos.

7. Decenas de expertos en VIH mueren en el vuelo MH17 derribado en Ucrania

El desastre ocurrido en Ucrania, donde decenas de expertos en VIH murieron en el vuelo MH17, fue la séptima noticia más leída. La tragedia ocurrió el pasado 18 de julio y se cobró la vida de 298 personas, entre las que había más de 100 delegados y sus familiares que iban a asistir al Congreso Mundial del Sida.

8. Las joyas del botiquín ochentero: a mí me echaban mercromina

La mercromina, presente siempre en los botiquines de los años 80. /Wikipedia

El octavo puesto lo ocupan las joyas del botiquín ochentero, un reportaje escrito por la periodista Verónica Fuentes que detalla cómo era el surtido de medicamentos y remedios presente en todos los hogares de los años 80, que no se parece mucho al que se tiene actualmente en las casas.

Un ejemplo: todos los que crecimos en los años a finales del siglo XX nos ponían Vick vaporub, pero en estudios independientes se ha demostrado que no hay evidencia científica de que mejore los cuadros catarrales en niños

Junto a este ungüento, Calcio 20, Clamoxyl, aspirina infantil, mercromina y Saldeva han dejado paso a otros fármacos que o son más eficaces o tienen menos tasa de efectos secundarios.

La nostalgia de los treintañeros colocó este tema en el top ten. Está claro que quien no recuerde aquel anuncio en el que una niña decía "mamá, mamá, me cuesta respirar", es porque no ha tenido infancia en los 80.

9. Una nanoesfera levitando incumple la segunda ley de la termodinámica

Nunca digas nunca en el mundo nano. El incumplimiento de la segunda ley de la termodinámica por una nanoesfera levitando fue la novena entrada más leída en la web. Los descubridores, procedentes Barcelona, Zúrich y Viena, observaron que una nanopartícula atrapada mediante luz láser violaba temporalmente la segunda ley de la termodinámica, algo que es imposible a escalas de tiempo y longitud humanas.

Ilustración de una nanopartícula atrapada por un láser. / Iñaki Gonzalez y Jan Gieseler

10. Descubren la causa detrás de la muerte de un tercio de los pacientes de cáncer

En último lugar, la noticia más leída de 2014 es el descubrimiento de la causa detrás de la muerte de un tercio de los pacientes de cáncer. El estudio del CNIO concluye que la caquexia, un síndrome que causa extrema delgadez y debilidad, es la auténtica causa de la muerte de un tercio de los pacientes de cáncer y no el avance del tumor en sí.