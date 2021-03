La dieta especializada de peces y aves acuáticas los hace vulnerables ante la degradación de los ríos

Existe una biodiversidad invisible, no tan carismática como la que suele salir en medios de comunicación y lidera las campañas de conservación, pero es la que sustenta a esos animales más mediáticos. Es el caso de los invertebrados acuáticos cuya desaparición podría afectar negativamente a aves y peces de río de gran interés, como la trucha o el salmón.

Esto es lo que sugiere un estudio realizado por la Estación Biológica de Doñana (CSIC), en colaboración con centros de investigación y organismos ambientales de Reino Unido. El objetivo del trabajo, publicado en la revista Ecography, ha sido identificar qué características de las presas de estas aves y peces mejor predecían el tamaño de sus poblaciones: si la abundancia de presas, la variedad o la especialización en tipos concretos.

Los resultados indicaron que, en general, los invertebrados acuáticos suponen un gran porcentaje de su dieta y que estos depredadores tienen especial predilección por las larvas de insectos que aparecen en las zonas de corriente y tienen una escasa capacidad para escapar nadando. Esto demuestra, por tanto, que la dieta especializada de peces y aves acuáticas podría ser una de las claves que explica el descenso de sus poblaciones.

“Nuestro trabajo demuestra la importancia de los invertebrados acuáticos, que forman parte de esa ‘biodiversidad invisible’ o poco carismática que a veces desconocemos pero que sirve para mantener animales más visibles y que despiertan un gran interés social”, afirma Cayetano Gutiérrez Cánovas, investigador de la EBD-CSIC y primer autor del trabajo.

Para realizar el estudio, primero caracterizaron la dieta de cuatro depredadores (el salmón, la trucha, el mirlo acuático y la lavandera cascadeña) en Europa continental y las islas británicas para conocer su espectro de presas. A continuación, usaron muestras de 84 ríos en Gales (Reino Unido) para estudiar qué características de estas presas, su variedad, abundancia o características ecológicas, como el uso de hábitat, mejor predecían las poblaciones de estos cuatro depredadores.

Más de la mitad de los ríos españoles se encuentran en un estado ecológico deficiente

Los datos derivados del estudio sugieren que la pérdida de los invertebrados de los que se alimentan estos peces y aves podría ser una de las razones que expliquen su paulatina desaparición. “Recordemos que más de la mitad de los ríos españoles se encuentran en un estado ecológico deficiente, lo cual, puede reducir la cantidad de invertebrados que aparecen en los ríos y afectar negativamente a la presencia de peces y aves carismáticos”, explica Gutiérrez.

Proteger la biodiversidad invisible

El equipo que ha participado en el estudio sugiere que la conservación y restauración de los ríos y su “biodiversidad invisible”, no sólo tendría beneficios en relación al aumento de las poblaciones de animales carismáticos, sino también a otros aspectos como una mejor capacidad autodepurativa de las aguas y una mayor resistencia al cambio climático.

“Este trabajo deja abiertas algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, si la mejora ecológica de los ríos y sus poblaciones de invertebrados ayudaría a recuperar el canto de las aves y el revoloteo de los peces en lugares donde han desaparecido. Por otra parte, tampoco sabemos el grado en que otras especies menos populares de anfibios, reptiles, peces y aves acuáticas dependen de éstos u otros invertebrados de río, lo que podría aumentar la variedad y el tipo de invertebrados que necesitamos preservar para evitar la desaparición de los vertebrados asociados a los ríos”, concluye Gutiérrez.

