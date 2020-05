Científicos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IATA-CSIC) han identificado distintos grupos de microbiota materna asociados a la dieta de la madre durante el embarazo, y los han relacionado con la flora intestinal de los neonatos y su crecimiento en sus primeros meses de vida.

La microbiota materna es el conjunto de bacterias que la madre transfiere a su hijo en durante la gestación y la lactancia, y que lo dotan de protección frente a enfermedades infecciosas. Los resultados del estudio, en el que han participado 86 madres con sus bebés desde el parto hasta los 18 meses, aparecen publicados en la revista Gut Microbes.

La nutrición durante el embarazo es importante para la salud de la madre y el bebé, pero todavía no se sabe mucho sobre el impacto que pueden tener en la microbiota intestinal materna distintos componentes de la dieta y cuál puede ser su impacto en la flora intestinal del neonato y en su salud a corto y largo plazo.

“Se analizaron las muestras fecales de las madres y los bebés en el momento del parto mediante técnicas de secuenciación masiva para obtener los distintos perfiles en la microbiota intestinal. Posteriormente, se recogieron los datos de la dieta durante el embarazo, y se realizó un seguimiento clínico y antropométrico en los primeros 18 meses de vida”, explica María Carmen Collado, investigadora en IATA-CSIC.

Los científicos analizaron muestras fecales de las madres y los bebés en el momento del parto y recogieron los datos de la dieta durante el embarazo. / CSIC

Efecto en el crecimiento infantil

La microbiota materna se dispuso en dos grupos con flora distinta asociados a ingestas dietéticas específicas durante el embarazo, como el consumo de fibra, proteína vegetal, ácidos grasos omega-3 y polifenoles. Los autores observaron diferencias en la microbiota neonatal en función de la dieta y microbiota materna, y esas diferencias tuvieron también efecto en el crecimiento infantil.

La fibra, la proteína vegetal y los ácidos omega-3 ejercen un efecto significativo sobre el microbioma del bebé y contribuyen al desarrollo infantil en los primeros meses de vida

Así, los expertos monitorizaron durante 18 meses a los bebés de los distintos grupos siguiendo las pautas que dicta la Organización Mundial de la Salud (OMS) de índice de masa corporal longitudinal y peso por longitud.

“Hemos observado las diferencias que se producían, demostrando que la dieta posee un papel muy importante en la vida temprana que puede afectar a la microbiota materna. En particular, la fibra, la proteína vegetal y los ácidos omega-3 ejercen un efecto significativo sobre el microbioma del bebé y contribuyen al desarrollo infantil durante los primeros meses de vida, así como a la salud del niño”, concluye Collado.

Referencia:

Izaskun García-Mantrana, Marta Selma-Royo, Sonia González, Anna Parra-Llorca, Cecilia Martínez-Costa y María Carmen Collado. Distinct maternal microbiota clusters are associated with diet during pregnancy: Impact on neonatal microbiota and infant growth during the first 18 months of life. Gut Microbes. DOI: https://doi.org/10.1080/19490976.2020.1730294