Determinan el beneficio de los lácteos frente a problemas de obesidad e hipertensión

Nuevos resultados del estudio Di@bet.es han demostrado que las personas que consumen productos lácteos de forma habitual tienen menos posibilidades de padecer diabetes e hipertensión y, por tanto, de desarrollar enfermedades asociadas.

Diseñado y promovido desde el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), el proyecto ha contado con la participación de investigadores y centros sanitarios de toda España. La fase transversal del estudio se realizó entre los años 2008-2010 y contó con la participación de más de 5.000 voluntarios de toda España mayores de 18 años.

El trabajo fue coordinado por Gemma Rojo Martínez, jefa de grupo en CIBERDEM e investigadora del Hospital Regional de Málaga y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). Este, además, ha determinado la incidencia de diabetes en España con los sujetos incluidos en el estudio original tras ocho años de seguimiento.

El director de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición del Hospital Regional de Málaga, Gabriel Olveira, señala que el objetivo inicial de este estudio era establecer la prevalencia de diabetes en España, "pero también ha permitido estudiar la prevalencia de otros factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, el sedentarismo o la dieta".

"A consecuencia de las cifras de hipertensión –un 39.9%– y de obesidad –un 26,6%– en España, pensamos en la necesidad de poner en marcha estrategias para reducir la presencia de estos por su predisposición a otras patologías relacionadas con enfermedades cardiovasculares crónicas, fallo cardíaco y muerte cardiovascular", explica Rojo, que señala que hasta la fecha no existían trabajos que relacionasen el consumo de lácteos y la presencia de estas enfermedades.

Consumo de lácteos en España

Esta investigación ha permitido no solo destacar la asociación entre el consumo de productos lácteos y el mejor perfil metabólico en la población española adulta, sino también poner de manifiesto que las mujeres consumen más leche, queso o yogures que los hombres, mientras que estos toman más lácteos azucarados como batidos o helados. "Así, en el norte de España es donde se consumen más productos lácteos y que en el este del país es donde menos", apunta la coordinadora.

"Los resultados muestran al efecto beneficioso del consumo de lácteos frente a la presencia de hipertensión y obesidad, lo cual podría contribuir a un mejor estado metabólico general y un menor riesgo cardiovascular", señala la experta.

Los lácteos forman parte de una dieta saludable, aportan proteínas de alto valor biológico, vitamina B12 y son la fuente más importante de calcio en la alimentación. El yogur y muchas variedades de quesos tienen bajos niveles de lactosa, por lo que estarían indicados en personas intolerantes a la lactosa.

"Aunque las grasas que contienen los lácteos son mayoritariamente saturadas, actualmente está en discusión su papel respecto a su asociación con las enfermedades crónicas, incluyendo cardiovasculares, diabetes, hipertensión y obesidad", explica Gabriel Olveira. "En población sana, la ingesta de 2-4 raciones de lácteos entra dentro de un patrón saludable de alimentación, incluso aunque no sean desnatados, aunque deben ser preferentemente no azucarados. Para personas con sobrepeso, obesidad o elevación de lípidos sí se recomendaría tomarlos en su versión semidesnatada o desnatada", añade.

Referencia bibliográfica:

Lago-Sampedro A, García-Escobar E, Rubio-Martín E, Pascual-Aguirre N, Valdés S, Soriguer F, Goday A, Calle-Pascual A, Castell C, Menéndez E, Delgado E, Bordiú E, Castaño L, Franch-Nadal J, Girbés J, Chaves FJ, Gaztambide S, Rojo-Martínez G, Olveira G. Dairy Product Consumption and Metabolic Diseases in the Di@bet.es Study. Nutrients. 2019 Jan 24;11(2). https://doi.org/10.3390/nu11020262