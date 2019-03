Desvelan nuevas estrategias en el tratamiento de enfermedades mitocondriales

Científicos del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), centro mixto de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el CSIC y la Junta de Andalucía, han desvelado nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de las enfermedades mitocondriales como el síndrome MELAS, que engloba encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios parecidos a un accidente cerebrovascular.

Con el apoyo de la Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales, los investigadores del departamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular –liderados por José Antonio Sánchez Alcázar– han demostrado cómo activadores de la proteína quinasa activada por AMP (AMPK), como AICAR o coenzima Q 10, aumentan la biogénesis mitocondrial, la respuesta antioxidante y el flujo autofágico, mejorando las alteraciones fisiopatológicas en modelos celulares derivados de pacientes con el síndrome MELAS.

En el trabajo, publicado en la revista BBA Molecular Basis of the Disease, los científicos demuestran que la gravedad de las alteraciones fisiopatológicas se expresa de forma diferente en los fibroblastos procedentes de pacientes con MELAS. El estudio se centra en la evaluación de dos procesos determinantes en la función energética de las células tales como la biogénesis mitocondrial y la mitogafia (eliminación selectiva de mitocondrias). El equilibrio entre ambos procesos parece estar regulado a través de la proteína AMPK, generando diferentes grados de gravedad en las alteraciones fisiopatológicas de acuerdo con su carga mutacional.

Los autores del trabajo, liderado por Juan Garrido Maraver, han concluido que los activadores de la proteína AMPK, como AICAR o coenzima Q 1 , consiguieron restaurar los parámetros fisiopatológicos alterados en los fibroblastos con el fenotipo más grave. Los resultados apoyan la hipótesis de que la biogénesis mitocondrial, el aumento de la respuesta antioxidante y el aumento del flujo autofágico sirven como mecanismos de compensación en respuesta a la degradación de las mitocondrias disfuncionales y señalan que AMPK es una proteína clave en este equilibrio.

Así, los expertos concluyen que la activación inadecuada de la AMPK provoca la aparición de fenotipos más graves en los fibroblastos MELAS, y que el tratamiento con AICAR o coenzima Q 10 activa la AMPK y restaura la mayoría de las alteraciones fisiopatológicas. Estos hallazgos indican que la proteína AMPK desempeña un papel central en la fisiopatología del síndrome MELAS y la sitúan como una prometedora diana terapéutica en las enfermedades mitocondriales.

Una enfermedades dramática

Las patologías mitocondriales se enmarcan dentro de lo que se conocen como enfermedades raras, las cuales tienen una baja incidencia que dificulta sobremanera su estudio. Estas enfermedades tienen su origen en una disfunción mitocondrial y abarcan un amplio espectro de trastornos neurodegenerativos, crónicos y progresivos. En su estudio, estos investigadores se han centrado en una de las enfermedades mitocondriales más frecuentes, el síndrome MELAS (miopatía, encefalopatía, acidosis láctica y episodios semejantes a apoplejías).

Esta enfermedad suele tener una progresión dramática en la que los pacientes experimentan un progresivo deterioro neurológico y neuromuscular. A día de hoy no existe cura para el síndrome MELAS, limitándose su tratamiento a medidas paliativas, generales y farmacológicas. Además, los estudios que demuestran la eficacia de estos tratamientos no son concluyentes y su evaluación es complicada por la relativa rareza de estas enfermedades, la amplia diversidad de síntomas y el curso impredecible de la enfermedad. Es por ello que estos científicos se plantearon la necesidad de indagar en la búsqueda de nuevos tratamientos para el síndrome MELAS.

