Desvelan la composición de los mosaicos de una casa de Pompeya

Los mosaicos son uno de los elementos decorativos más importantes de la cultura romana. Se construían con pequeñas piezas denominadas teselas. En ocasiones, estas piezas eran de mármol o de otro tipo de piedra de color, que se cortaba en finos cubos. En otras, se manufacturaban con una base de carbonato de calcio y se cubrían después con una capa pictórica. Las teselas se unían después con limo u otros aglutinantes para conformar motivos geométricos o figurativos.

Ahora, investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), la Universidad de Valladolid (UVa) y el Parque Arqueológico de Pompeya (Italia) han llevado a cabo un estudio, publicado en la revista Heritage Science, que desvela la técnica de elaboración y la composición de los mosaicos de la Casa de los Cupidos Dorados de la antigua ciudad romana de Pompeya.

El objetivo del trabajo fue doble: por un lado, determinar qué técnica de elaboración sen estos mosaicos y, por otro, conocer su estado de conservación: cuáles son los procesos de deterioro que están sufriendo y qué medidas correctoras se pueden poner en marcha.

Como explica Juan Manuel Madariaga, responsable del equipo de investigación, “la identificación tanto del sustrato de las teselas como de los compuestos con que se colorean supone un desafío para los químicos y los arqueólogos”.

Análisis ‘in situ’

Para realizar la caracterización mineralógica, analizaron las teselas in situ mediante técnicas no destructivas de espectroscopia y espectrometría, y utilizaron la espectroscopia LIBS para realizar el análisis elemental.

Los resultados indican que en la Casa de los Cupidos Dorados se utilizaron los dos tipos de técnicas para fabricar teselas “trocitos de roca natural y piezas de manufactura, un cuerpo con una base de carbonato y una capa pictórica que determina el color del mosaico”.

Las teselas blancas estaban compuestas principalmente por calcita, mientras que las rocas volcánicas locales se usaron para fabricar las teselas negras. Asimismo, las rojas estaban compuestas por una matriz de calcita con una capa pictórica de hematita, mientras que las naranjas se obtuvieron diluyendo hematita en la matriz de calcita.

En relación con el estado de conservación de estos mosaicos, Madariaga señala que, por la naturaleza química de las teselas, “son los elementos decorativos menos dañados dentro de Pompeya”.

En ellos, añade, “no se manifiestan tanto los procesos de deterioro que hemos observado en las paredes y en las pinturas murales. Así, solo se necesitaría que no les llegara agua con iones disueltos ya que, cuando se secan estos iones, precipitan y forman pátinas normalmente blancas que cambian la apariencia del mosaico”.

Además, Madariaga apunta que aún hay mosaicos al aire libre en la ciudad y que una acción sencilla para protegerlos sería “instalar tejados que no fueran de tipo término (uralitas, plásticos) para evitar la infiltración de agua”.

El equipo empezó a trabajar en Pompeya hace 10 años. “Recientemente hemos renovado el convenio con el Parque Arqueológico de Pompeya por tres años más”, indica Madariaga, que subraya que, además de los trabajos netamente científicos, “se trata en lo posible de divulgar y difundir los resultados, por ejemplo mostrando en museos el trabajo, dejando ver in situ a los turistas cómo investigamos y contándoles qué hacemos”.

