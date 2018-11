Desinfección solar de agua para mejorar la salud en África

El catedrático Javier Marugán y la estudiante de doctorado Ángela García del departamento de Tecnología Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) acaban de regresar de Etiopía, donde han supervisado la implementación del proceso de desinfección solar de agua (SODIS). Esta tecnología es ampliamente aceptada por organismos como la Cruz Roja Internacional, UNICEF o la Organización Mundial de la Salud, y se lleva a cabo tradicionalmente con la ayuda de los rayos del sol y botellas de plástico de 1,5 L de capacidad, transparentes a la radiación ultravioleta.

“Los contenedores utilizados han sido evaluados en condiciones controladas en los laboratorios de la URJC y en las instalaciones de la Plataforma Solar de Almería, garantizándose no solamente su efectividad en la inactivación de los microorganismos patógenos presentes en el agua, sino también su inocuidad desde el punto de vista químico y toxicológico y su estabilidad a largo plazo”, expone Marugán.

En el marco del proyecto WATERSPOUTT, financiado por el programa europeo Horizonte 2020, los investigadores han coordinado el inicio del estudio sobre el terreno para evaluar el impacto sobre la salud de los niños menores de cinco años en comunidades rurales del norte del país africano a partir de la utilización de estos sistemas de desinfección solar de agua. Investigadores de la Universidad de Mekelle se encargan de su ejecución sobre el terreno, evaluando posibles problemas y recopilar testimonios.

La visita se realizó junto con el coordinador principal del proyecto, Kevin McGuigan del Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), y tuvo lugar la última semana de octubre. Durante estos días visitaron tres comunidades rurales en la región de Tigray, al norte de Etiopía, donde se ha comenzado la implantación de estos sistemas para potabilizar agua.

Según el investigador de la URJC, “en las comunidades de Harena y Tswanet la tecnología ya lleva tres meses instalada y la población ya la usa de forma adecuada. Además, aunque todavía sea pronto, nos hemos encontrado con varias familias que afirman notar mejoras. Por otro lado, en Grat-Tsase, apenas lleva un mes instalada y todavía falta perfeccionar el procedimiento”.

Reducción de enfermedades intestinales

Durante el próximo año y medio se llevará a cabo el seguimiento de los casos de diarrea y disentería de más de 600 niños menores de cinco años, ya que en este periodo de edad la ausencia de enfermedades relacionadas con contaminación fecal es crítica para su supervivencia. De esta manera, se cumplirá la principal misión del proyecto: reducir las tasas de enfermedades intestinales y absentismo escolar en zonas rurales de Etiopía.

Además, la URJC también está involucrada en otras tareas del proyecto como el análisis óptico de los materiales de las diferentes tecnologías propuestas en el proyecto. En este sentido, se ha desarrollado un modelo matemático predictivo para el cálculo del tiempo de exposición al sol en reactores solares. Los últimos avances se han publicado recientemente en formato abierto en el Chemical Engineering Journal.

Entre las nuevas actividades previstas para 2019, en el mes de mayo tendrá lugar la tercera Asamblea General del proyecto, donde las 18 instituciones, centros de investigación y empresas de diversos países europeos y africanos, recabarán los resultados obtenidos. La URJC expondrá entonces las conclusiones de su trabajo en las zonas rurales de Etiopía, así como sus progresos sobre el modelado de los diferentes sistemas de desinfección solar.

Referencia bibliográfica:

Ángela García-Gil, Cintia Casado, Cristina Pablos, Javier Marugán. “Novel procedure for the numerical simulation of solar water disinfection processes in flow reactors”. Chemical Engineering Journal ( IF 6.735 ): 2018-10-15 , DOI: 10.1016/j.cej.2018.10.131