En un momento en el que científicos de todo el mundo buscan una solución médica a la pandemia de COVID-19, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) está en vías de patentar un polímero natural que impide de manera muy eficaz la entrada de los virus en las células y que tiene capacidad antiviral demostrada in vitro.

Los ensayos preliminares realizados en ratones en el animalario del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa no han mostrado toxicidad in vivo del compuesto

“Este hallazgo abre una interesante posibilidad, que habrá que verificar en futuros experimentos en animales y finalmente en humanos, de encontrar un antiviral eficaz contra múltiples virus, y especialmente frente a coronavirus”, explica Concepción Abrusci, doctora del grupo de Microbiología Aplicada y Biopolímeros del departamento de Biología Molecular de la UAM e investigadora principal del proyecto.

El biopolímero se ha purificado a partir de bacterias cultivadas en unas condiciones determinadas que son las que hacen que el compuesto tenga esta capacidad antiviral. Inicialmente había sido desarrollado como antiviral contra virus con envuelta, como el de la estomatitis vesicular o el de varios herpesvirus y se había comprobado que funciona frente a cinco virus diferentes, inhibiendo completamente las infecciones in vitro.

Una vez demostrada esta capacidad in vitro, los investigadores tendrán que verificar su eficacia in vivo con más experimentos. Por ahora, los ensayos preliminares realizados en ratones en el animalario del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO), centro mixto UAM-CSIC, no han mostrado toxicidad in vivo del compuesto en estos animales.

Además de la doctora Abrusci, participan en esta investigación Raquel Bello-Morales, José Antonio López Guerrero, ambos virólogos del grupo de Neurovirología de la UAM; Nuria Gironés, del grupo de Respuesta Inmunoreguladora e Infección, y el estudiante predoctoral Enrique Sánchez-León, todos ellos investigadores del departamento de Biología Molecular.