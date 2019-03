Descubren 13 nuevas especies de insectos en el subsuelo de España

La revista European Journal of Entomology recoge en un artículo publicado recientemente el descubrimiento de una nueva especie del género Coletinia, denominada Coletinia majorensis, en la Cueva del Llano de la isla canaria de Fuerteventura.

Los investigadores de la Universidad de Córdoba (UCO), en colaboración con la Universidad de Barcelona y la de la Laguna en Tenerife, describen también un segundo insecto de la misma familia, para el que se ha creado un nuevo género, denominado Canariletia.

Este nuevo taxon, llamado Canariletia holosterna, habita de forma exclusiva el medio subterráneo de la isla de Gran Canaria. Según Rafael Molero Baltanás y Miguel Gaju Ricart, del Departamento de Zoología de la UCO, "ambos hallazgos representan novedades faunísticas relevantes pues se trata de los dos primeros taxones endémicos del archipiélago canario y de la región macaronésica pertenecientes a la mencionada familia Nicolétidos".

Los Nicolétidos son insectos que se incluyen dentro del orden Zygentoma, al que también pertenecen los más conocidos lepismas o "pececillos de plata". Son animales muy primitivos que aparecieron antes de que las alas se desarrollaran en la evolución de los insectos.

"No es un grupo tan diverso en especies como los escarabajos, moscas, mariposas o saltamontes, pero han sobrevivido hasta la actualidad desde hace aproximadamente 300 millones de años, cuando surgieron en nuestro planeta", dicen los científicos.

Otras nueve nuevas especies halladas en 2013

En 2013, el equipo de investigación de la UCO, en colaboración con otras instituciones españolas y europeas, descubrió otras nueve nuevas especies del género Coletinia en la revista Zootaxa. Estas especies habitan el medio endogeo (suelo profundo) y a menudo pueden encontrarse también en el interior de cuevas.

Las nuevas especies descritas en este trabajo fueron Coletinia herculea –endogea en la zona del Estrecho de Gibraltar (Cádiz)–, Coletinia vergitana –propia de cuevas de la sierra de Gádor (Almería)–, Coletinia calaforrai –exclusiva del karst de yesos de Sorbas (Almería)–, Coletinia intermedia –hallada en cuevas de las provincias de Murcia y Alicante–, Coletinia diania –encontrada en una cavidad subterránea de la zona de Denia (Alicante)–, Coletinia longitibia y Coletinia tessella –propias de cuevas del Norte de la provincia de Valencia–, Coletinia redetecta –hallada en cuevas de la provincia de Castellón–, y finalmente, Coletinia hernandoi –endogea en suelos de Tarragona–.

El género Coletinia se extiende por todo el sur de Europa y cuenta con especies descritas desde Brasil a Turquía. Más del 50% de las especies descritas ha sido descubierto por los investigadores cordobeses. "Y es muy posible que todavía queden muchas más por descubrir", recalcan.

Los científicos proponen la inclusión de estos insectos en libros rojos de especies amenazadas ya que "casi todas las especies descritas tienen unas distribuciones geográficas muy reducidas y que los medios donde habitan (sobre todo, las especies cavernícolas) son muy frágiles y sensibles a la intervención humana".

Previamente a estos dos estudios, el grupo de investigación de la Universidad de Córdoba ya había descrito dos especies del género Coletinia, concretamente Coletinia asymetrica de la sierra de Hornachuelos (Córdoba) y Coletinia tinauti (hallada en Jaén y Córdoba). Por tanto, han contribuido con más de una docena de nuevas especies a desvelar la poco conocida diversidad entomológica del medio subterráneo español.

