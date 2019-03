Descubiertas 57 especies nuevas de insectos en las selvas de Costa Rica

Investigadores del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), instituto de investigación de la Universidad de Alicante, han descubierto y descrito 57 especies nuevas de un grupo de coleópteros denominado Anomalini que viven en las selvas tropicales de Costa Rica. El hallazgo es el resultado de las investigaciones de más de tres años en las selvas tropicales de Costa Rica. Todas estas especies eran desconocidas hasta la fecha, lo que ha supuesto una importante contribución al catálogo mundial de la biodiversidad y a la conservación de estos bosques tropicales.

Estos descubrimientos se han llevado a cabo en el marco de la tesis doctoral de Valentina Filippini, dentro del programa Biodiversidad y Conservación del CIBIO de la UA y dirigida por los investigadores del CIBIO, Estefanía Micó, profesora titular de Zoología, y Eduardo Galante, catedrático de Zoología de la UA.

Las nuevas especies se han ido describiendo en diversos artículos y el total de las especies descubiertas han sido recogidas recientemente en una publicación de la revista ZooKeys donde se incluyen todas las conocidas en este país centroamericano.

Los hallazgos han supuesto que, desde que se inició este proyecto de investigación del CIBIO, el número de especies conocidas de este grupo de coleópteros en Costa Rica se haya incrementado en un 49%, "lo que pone de manifiesto lo alejados que aun hoy estamos de conocer la riqueza de especies que realmente existe en los trópicos y la necesidad de apoyar este tipo de estudios que nos permitan contribuir al conocimiento de la biodiversidad y la función que desempeñan las especies en la naturaleza", señalan los especialistas de la UA.

Coleópteros de actividad nocturna

Los investigadores destacan el número de especies descubiertas. Se caracterizan por estar asociadas a la vegetación, ligadas muchas de ellas a las raíces, cuando son larvas, u otras partes de plantas cuando son adultas; están dotadas de colores crípticos, habitan en selvas y bosque de Centroamérica y son de actividad nocturna, por lo que hay que "poner trampas de luz para la captura", dice Galante.

Su ciclo de vida es muy diverso. Pasan gran parte del tiempo en la madera o en las raíces, como larvas, y muchas se alimentan de hojas cuando son adultas. La utilidad de los estudios del CIBIO radica en el conocimiento de la diversidad biológica que se ha logrado. "Ésta no se conoce", apunta el catedrático. "Conocemos sobre 1.800.000 especies en el mundo y más de 1.000.000 son insectos –añade–. Calculamos que hay más de 12.000.000 de especies. Falta saber cuál es el papel que tienen en los ecosistemas, saber qué hacen".

A partir de ahora, los ejemplares tipo se encuentran depositados en el CIBIO, en la Colección entomológica de la UA, así como en las Colecciones del Museo Nacional de Costa Rica. Se trata de ejemplares de referencia internacional de las especies, el Tipo recoge las características morfológicas y moleculares para identificar las especies; de forma que cualquier investigador pueda comprobar, certificar sus ejemplares.

"Hay un antes y un después de este trabajo. Lo que no esté en este trabajo, muy probablemente es que se trate de una especie nueva", destaca Estefanía Micó. El estudio está basado en más de cuatro años de trabajo de campo y en las colecciones del INBIO y del CIBIO.

