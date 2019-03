Descubierta una nueva especie de molusco recolectada en el siglo XIX

Plekocheilus cecepeus, es la especie recién descubierta por científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) en colaboración con el centro de Biodiversidad Natural de Holanda. Se trata de un molusco terrestre ecuatoriano no mayor de 45 mm. Su nombre es un homenaje a la Comisión Científica del Pacífico (CCP / cecepe), una travesía histórica entre 1862 y 1865 en la que naturalistas españoles recolectaron gran cantidad de especies sudamericanas que actualmente alberga el MNCN. Además de ser un registro de la biodiversidad del planeta, las colecciones de historia natural conservan miles de especies, muchas de ellas aún por describir.

En 2015, buscando información de la especie Bulimus aristaceus, un molusco que describió Crosse en 1869, cuyo tipo –en taxonomía es el ejemplar sobre el que se realiza la descripción de la especie– se suponía que se encontraba en el Museo de París, Abraham Breure, del Centro de Biodiversidad Natural de Holanda, descubrió que había desaparecido y solicitó al MNCN las muestras de la especie que la CCP recolectó en su día.

Al analizar el material que permanecía bajo la etiqueta aristaceus en los fondos del MNCN, descubrió que se trataba de dos especies diferentes.

“No solo se ha designado el nuevo tipo de la especie Bulimus aristaceus sino que hemos descrito a Plekocheilus cecepeus, una especie de molusco que había pasado desapercibida desde que los naturalistas la encontraron en el siglo XIX en Ecuador”, explica Rafael Araujo, investigador del MNCN, conservador de la colección de moluscos y coautor del artículo que publica la revista ZooKeys.

Un hito científico del siglo XIX

La Comisión Científica del Pacífico estaba formada por los naturalistas vinculados al MNCN Juan Isern, Fernando Amor, Patricio Paz, Marcos Jiménez de la Espada, Francisco de Paula Martínez y Manuel Almagro, que recolectaron miles de especies entre 1863 y 1865, convirtiendo el viaje de circunnavegación en un hito científico. En 1860 Isabel II organizó un viaje con el objetivo de instalar una base naval en aguas del Pacífico sudamericano y así aumentar la influencia de la corona española en América.

Cuando la organización del viaje estaba a punto de concluir el gobierno decidió incorporar un equipo de naturalistas para colectar animales, plantas y minerales con los que enriquecer los fondos de los museos españoles y participar en el programa de aclimatación promovido por la Société Impériale Zoologique d'Acclimatation. Durante la expedición los integrantes de la Comisión sufrieron un sinfín de contratiempos, de hecho dos de sus integrantes murieron durante la campaña y un tercero nada más llegar a España.

“Aquel grupo de naturalistas hizo un gran trabajo en unas condiciones durísimas, de hecho se la conoce como la expedición romántica ya que aunó toda la tragedia que caracterizó al romanticismo español”, contextualiza Araujo.

