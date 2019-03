Descubierta la rana Stanley Kubrick, la naranja mecánica de la naturaleza

En la selva amazónica, entre Bolivia, Perú y Brasil habitaba una especie de rana arborícola que los científicos pensaban haber identificado correctamente. Sin embargo, Dendropsophus kubricki, como la han renombrado ahora en honor al director de cine estadounidense Stanley Kubrick y su obra maestra realizada en 1971 La naranja mecánica, no pertenecía a la especie que creían.

Gracias a los análisis de datos genéticos, morfológicos y bioacústicos, los científicos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador pudieron determinar que la rana Kubrick no representaba a una especie anteriormente conocida y denominada rana de árbol Sarayacu (Dendropsophus parviceps). Los resultados se han publicado en la revista ZooKeys.

La rana Dendropsophus kubricki. / Santiago Ron

Para diferenciar a la rana como una nueva especie, los científicos tuvieron claro la elección del nombre. Recordaron las palabras del escritor británico Anthony Burgess en 1972 para explicar el título de su novela La naranja mecánica: “He insinuado la unión de lo orgánico, lo vivo, lo dulce –en otras palabras, la vida, el naranja– y lo mecánico, lo frío, lo disciplinado [...]”.

“Sin saberlo, también estaba dando una buena metáfora para describir los ecosistemas”, comentan los investigadores. “La naturaleza funciona como la interacción entre la vida y su matriz física fría, mecánica y disciplinada”, subrayan.

La nueva rana D. kubricki presenta además manchas anaranjadas y brillantes en las patas, que recuerdan, según los autores, a los “pedazos de naranja de la naturaleza”.

La rana ‘diablo’, redescubierta

Además de la rana Stanley Kubrick, los investigadores también diferenciaron otra especie de rana a la que han denominado Dendropsophus kamagarini, cuyo nombre se refiere a ‘demonio’ o ‘diablo’, según la traducción del idioma Matsigenka hablado en el sureste de Perú.

Una de las características principales de la nueva especie D. kamagarini son sus protuberancias en forma de cuerno en los párpados superiores.

Para los científicos, los anfibios son importantes piezas en los ecosistemas como consumidores secundarios en las cadenas alimentarias. También desempeñan un papel importante en la descomposición y el ciclo de nutrientes.

La rana diablo (Dendropsophus kamagarini) recién descubierta en la cuenca del Amazonas. / Arturo Muñoz

Referencia bibliográfica:

Rivadeneira CD, Venegas PJ, Ron SR (2018) “Species limits within the widespread Amazonian treefrog Dendropsophus parviceps with descriptions of two new species (Anura, Hylidae)”. ZooKeys 726: 25-77. https://doi.org/10.3897/zookeys.726.13864